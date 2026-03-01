پیام علما و روحانیون اهل سنت خراسان شمالی:
رهبر انقلاب الهامبخش آزادگان جهان بود
علما و روحانیون اهل سنت استان خراسان شمالی ضمن محکومیت شدید حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران اسلامی، شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم انقلاب را به امت جهان اسلام تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: امروز ملت بزرگ ایران در سوگ بزرگ مردی از تبار نور نشسته است که بیش از 8 دهه از عمر شریف و پربرکت خویش را در مسیر مجاهدت در راه حق، پاسداری از اسلام و صیانت از انقلاب اسلامی و رشد و تعالی و معنویت ملت ایران صرف کرد. شخصیت عظیمالشانی که نه تنها رهبر یک نظام بلکه چراغ راه یک امت و الهامبخش آزادگان جهان بود و راه مقاومتی که او ترسیم کرد، راهی متوقفشدنی نیست.
در بخش دیگری از پیام صادر شده از سوی علما و روحانیون اهل سنت استان خراسان شمالی عنوان شده است: بیتردید این فقدان، داغی بزرگ و اندوهی سخت و سنگین بر دلهای مؤمنان و مسلمانان جهان نهاده است. انقلاب اسلامی یک شخص نبود و قائم به شخص هم نیست، یک جریان زنده و ریشهدار و الهی است و جریانی که با خون شهدا آبیاری شده و با اراده آزادگان جهان استمرار یافته است و به اراده الهی تداوم خواهد داشت.
همچنین در بخش دیگری از پیام این روحانیون و علمای اهل سنت استان آمده است: علما و روحانیون اهل سنت استان خراسان شمالی ضمن تسلیت به ملت شهیدپرور کشور ایران با قلبی اندوهگین اما عزمی راسخ، همراه با شما ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان، مسیر عزت و مقاومت و اتحاد و انسجام ملی را که همواره مورد سفارش حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم انقلاب بوده است، با جدیت ادامه خواهیم داد.
در این پیام عنوان شده است: حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. خلف صالح روح خدا که در بیش از 37 سال رهبری داهیانه پیشتازی جبهه اسلام را عهدهدار شد و با شجاعت مثالزدنی و ایمان راسخ فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات تاریخساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهدهدار بود.