به گزارش ایلنا، در پیام آیت‌الله احمد مروی آمده است: ایمان، صبر، حکمت، شجاعت و مهربانی در وجود ایشان درهم آمیخته بود و همین روح الهی میلیون‌ها دل را به مسیر عزت، امید و ایستادگی پیوند زد. امروز واژه‌ها توان بیان اندوهی را که بر دل‌ها سنگینی می‌کند، ندارد. شهادت عبد صالح خدا رهبر حکیم ملت بزرگ ایران و مجاهد خستگی‌ناپذیر امت اسلامی، خادم الرضا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای داغی بزرگ و جانکاه بر پیکره جهان اسلام و همه دلدادگان ایران و انقلاب اسلامی نشاند.

در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: بی‌تردید این جنایت نه خاموش‌کننده راه حق بلکه آغاز فصل تازه‌ای از بیداری امت اسلامی خواهد بود و خون پاک این سیدِ مجاهد، عزت اسلام و عظمت ایران را تضمین و شجره طیبه مقاومت و عدالت‌خواهی را استوارتر خواهد ساخت. وحدت ملت عزیز ایران و امت بزرگ اسلامی و استمرار مسیر عزت و مقاومت بهترین پاسداشت مجاهدت‌های آن رهبر الهی است؛ مسیری که بر پایه ایمان، عقلانیت، مردم‌داری و دفاع از کرامت انسان بنا شد.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از این پیام آورده است: امروز در جوار بارگاه منور حضرت رضا (ع) با زائران و مجاوران فقدان چهره و شخصیتی را به سوگ می‌نشینیم که خود ایشان رئیس خدمه این آستان نورانی بودند و عمرشان را وقف خدمت به اسلام، ایران، انقلاب و مردم کرده بودند. شهادت امام امت، پایان راه ایشان نیست؛ بلکه آغاز حیاتی جاودان برای اندیشه و مسیری است که با خون پاک ایشان امضاء شد. اینجانب سالیان طولانی توفیق همراهی با آن بزرگمرد الهی را داشتم.

در بخش دیگری از پیام آیت‌الله مروی عنوان شده است: مردی که عظمت جایگاه هرگز ایشان را از تواضع و خادمی دور نکرد. با دلی خونبار و چشمانی اشکبار شهادت خادم صادق و رهبر الهی به همراه جمعی از خانواده و یارانشان را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام، ملت عزیز ایران، امت اسلامی، فرزندان مکرم و معزز و همه دلدادگان ایشان در سراسر عالم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن عزیز سفرکرده مسئلت می‌نمایم.

