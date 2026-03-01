پیام استاندار خراسان جنوبی در پی شهادت رهبر انقلاب:
آیتاله خامنهای کشتی انقلاب را طی 36 سال از طوفانهای سهمگین عبور داد
استاندار خراسان جنوبی با صدور پیامی ضمن تسلیت ضایعه جبرانناپذیر شهادت رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: خون پاک معظمهله بیپاسخ نخواهد ماند و بزودی به همت فرزندان برومند این ایران، توفان انتقام حیفا و تلآویو را فرا میگیرد.
به گزارش ایلنا، در بخشی از پیام سید محمدرضا هاشمی آمده است: خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای مجاهدی نستوه، فقیهی وارسته و رهبری بیبدیل در تاریخ معاصر امت اسلامی، قلوب ملت شریف ایران و آزادگان جهان را در هم شکست. آن بزرگمرد الهی، عمر پرثمر خویش را در راه اعتلای کلمه توحید، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، دفاع از مظلومان عالم و استقرار عدالت اجتماعی گذراند.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: با اخلاص، شجاعت و درایتی مثالزدنی، کشتی انقلاب را طی 36 سال از طوفانهای سهمگین عبور داد و امید و عزت را در دل مردم این سرزمین و همه آزادیخواهان دنیا زنده کرد. امروز، ایران اسلامی، رهبری را از دست داده که نه تنها راه امام راحل را با صلابت ادامه داد، بلکه با تدبیر الهی، ملت را در برابر دشمنیها و فتنههای زمانه محفوظ داشت و پرچم استقلال و مقاومت را در سراسر جهان برافراشته نگهداشت.
استاندار خراسان جنوبی همچنین در بخش دیگری از پیام تسلیات خود در پی شهادت رهبر انقلاب آورده است: بیشک نام و یاد آن بزرگمرد تاریخ، تا همیشه بر تارک عزت و اقتدار ایران و جهان اسلام خواهد درخشید. این سوگ عظیم و ضایعه جبرانناپذیر را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، ملت مؤمن و ولایتمدار ایران، بیت مکرم آن عالم ربانی و همه ارادتمندان راه حق و حقیقت به ویژه در استان خراسان جنوبی تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
هاشمی همچنین در بخشی از پیام خود عنوان کرده است: بیتردید شهادت پایان راه آن شهید وارسته نیست و استمرار راه نورانی آن بزرگوار، تکلیف مشترک همه ما برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و تضمین آیندهای سرافراز برای این سرزمین است، قطع به یقین خون پاک این عزیز و دیگر شهدای والامقام ایران اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند و به همت فرزندان برومند این دیار، بزودی توفان انتقام سیدعلی عزیز در حیفا و تلآویو خواهد پیچید.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن عبد صالح را در جوار رحمت واسعه خویش، با شهدای راه حق و امام راحل محشور فرماید و به ملت شریف ایران، صبر، همبستگی و توفیق ادامه راه نورانی ایشان عطا فرماید.