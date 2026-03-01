پیام نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی در پی شهادت رهبر انقلاب:
راه حق و حقیقت و توحید و عدالت، تا مقصد واضح است
نماینده ولیفقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در پیامی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، اعلام کرد: نهضت حق و عدالت متکی به فرد نیست و مردم ایران، در سایه تصمیم مجلس خبرگان و با انتخاب رهبری جدید، مسیر و آرمانهای انقلاب را تا ظهور حضرت مهدی (عج) با جدیت و ایستادگی در برابر دشمنان ادامه خواهند داد.
به گزارش ایلنا، در متن پیامی که حجتالاسلاموالمسلمین سید علیرضا عبادی صادر کرده، آمده است: هر چند بار غم از دست دادن رهبری بزرگ همچون حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای قدس سره بر دوش مردم ما سنگینی میکند اما راه حق و حقیقت و توحید و عدالت، تا به مقصد واضح است و متکی به فرد نیست، حتی وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: مردم شریف ایران و به ویژه مردم خراسان جنوبی در ادامه حرکت انقلابی خود با رهبری منتخب که خبرگان رهبری تشخیص دهند، راه نهضت را همچون گذشته و جدیتر از آن ادامه خواهند داد و تا ظهور صاحب اصلی این انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از پای نخواهند نشست و دشمنان کینهتوز را به سزای تعدی و تجاوزشان خواهند رساند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله صبح روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. هیئت دولت بامداد یکشنبه در پی شهادت ایشان 40 روز عزای عمومی و هفت روز تعطیل عمومی در کشور اعلام کرد.