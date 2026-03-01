اجتماع مردم قزوین در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب، شهروندان قزوینی از پیر و جوان با خشم و اندوه و به صورت خودجوش با حضور در مساجد سطح شهر از جمله امام خمینی (ره) و امام حسن عسگری (ع) به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند.

عزاداران قزوینی با در دست داشتن تصاویری از رهبر معظم انقلاب و سردادن شعار، این اقدام مذبوحانه رژیم غاصب صهیونیستی با سرکردگی آمریکای جنایتکار را محکوم کردند.

اجتماع کنندگان همچنین با سردادن شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسراییل" "عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، خامنه‌ای رهبر پیش خداست امروز" خشم و انزجار خود را از جنایت‌های اخیر با مشت‌های گره کرده و اتحاد همیشگی خود نشان دادند و در سوگ از دست دادن رهبرشان سوگواری کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، پس از نوحه خوانی و عزاداری با خروج از مساجد سطح شهر قزوین با راهپیمایی به سمت خیابان شهدا حرکت کردند و قصد تجمع در این خیابان را دارند.

