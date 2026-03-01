امام جمعه شهرکرد:
ملت بزرگ ایران با صلابت و استواری در صحنه خواهد ماند و راه عزت و استقلال را ادامه خواهند داد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در جمع مردم عزادار چهارمحال و بختیاری گفت: رهبر انقلاب اسلامی با مقاومت و استقامت مثال زدنی در قبال زورگویان دنیا، پرچم اسلام را برافراشتند و دنیای اسلام را هدایت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ابوالحسن فاطمی در این اجتماع مردمی با تسلیت شهادت حضرت آیتالله خامنهای اظهارداشت: ایشان در سن ۸۶ سالگی جان عزیز خویش را در راه اسلام تقدیم خدای متعال کردند و بزرگترین نشان افتخار برای ایشان، شهادت در راه هدفی بود که آگاهانه برگزیده بود.
وی با بیان اینکه گرچه ما سوگوار شهادت رهبر جهان اسلام حضرت آیت الله خامنهای هستیم افزود: ملت بزرگ و قهرمان ایران با مقاومت بیشتر در صحنه باقی خواهند ماند و دشمنان هرگز ناامیدی ما را نخواهند دید.
امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: مسئولیت خطیر رهبری جهان اسلام به طور قطع بر دوش شخص دیگری قرار خواهد گرفت و راه امام خامنهای شهید و نظام انقلاب اسلامی با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: امام خامنهای شهید راه انبیا و بزرگان دین اسلام را ادامه میدادند و زندگی ایشان با ساده زیستی همراه بود و با مجاهدت در راه خدا و دفاع از حق ملت ایران در برابر زورگویان جهان چهرهای محبوب در جمع جهان اسلام محسوب میشوند.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مقامات آمریکایی تصور میکنند وقتی امام ما را شهید کنند میتوانند بر ملت ایران حکمرانی کنند، اما مردم غیور کشور با عبرت گیری از قیام عاشورا اجازه نخواهند داد استکبار به اهداف خود برسد.
وی گفت: رزمندگان اسلام انتقام سختی از مسببان اینمصیبت جانکاه خواهند گرفت و ملت امیدوارانه به راه خود ادامه خواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی اظهارداشت: ملت ایران همچنان در صحنه میمانند و اجازه نمیدهند خاک کشورمان جولانگاه فریب خوردگان داخلی شود.
وی با تسلیت شهادت جانسوز حضرت آیت الله خامنهای از مردم برای شرکت گسترده در مراسم عرض ارادت و سوگواری قدردانی کرد.