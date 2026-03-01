معاون امنیتی استاندار خبر داد:
شهادت 3 شهروند استان اصفهان در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان به شهادت تعدادی از شهروندان استان به دلیل تهاجم دشمن به خاک کشور اشاره کرده و در این خصوص گفت: در پی حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، 3 نفر در این استان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، اکبر صالحی در این رابطه افزود: شامگاه شنبه مناطقی از استان اصفهان مورد حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت و در پی این تهاجم ظالمانه 3 تن از شهروندان این استان به فیض شهادت نائل آمدند.
وی ادامه داد: از شهروندان تقاضا میشود اخبار را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند و اخبار تکمیلی متعاقباً مخابره میشود. شهروندان اصفهانی ضمن حفظ آرامش، به توان دفاعی نیروهای نظامی کشور اعتماد کامل داشته باشند.