شهادت 3 شهروند استان اصفهان در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، اکبر صالحی در این رابطه افزود: شامگاه شنبه مناطقی از استان اصفهان مورد حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت و در پی این تهاجم ظالمانه 3 تن از شهروندان این استان به فیض شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند و اخبار تکمیلی متعاقباً مخابره می‌شود. شهروندان اصفهانی ضمن حفظ آرامش، به توان دفاعی نیروهای نظامی کشور اعتماد کامل داشته باشند.

