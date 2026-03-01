امام جمعه همدان:
دشمن طمع به خاک این کشور دارد/ مردم در میدان باشند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید براینکه مردم در میدان باشند، گفت: دشمن طمع به خاک این کشور دارد، پس نگذاریم دشمن به اهداف خود برسد.
به گزارش ایلنا از همدان ، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی یکشنبه ۱۰ اسفند در تجمع مردم شهر همدان که به مناسبت شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در زندگی، خط مشی سیاسی و ارتباط با امام زمان(عج)، سبک ویژهای داشتند که مسیر ما و این کشور را بر اساس راه خدا تعیین کرد.
وی افزود: امروز، این کشور در عزاست، اما مهمتر استقامت و ایستادگی در مقابل دشمن، پایبندی به آرمانها و اهداف انقلاب است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: دشمن برنامهریزی میکند تا آرمانها و اهداف این کشور را نابود کند، اما این مردم، پرچم امام حسین(ع) و امام زمان(عج) را در این کشور بلند کردهاند و این پرچم باید باقی بماند.
شعبانی موثقی با تاکید بر اینکه ما نباید اجازه دهیم که آیندگان بگویند وقتی رهبر کشور شهید شد، دشمنان بر آن غلبه کردند، تصریح کرد: امدادهای الهی نصیب این کشور خواهد شد و دشمن نخواهد توانست این مردم را از راه خود دور کند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه امروز نیاز است مردم در میدان باشند زیرا دشمن از حضور مردم میترسد، افزود: مسئولان پای کار هستند و دشمن یقینا با شایعهپراکنی در صدد خواهد بود که کشور را ضعیف نشان دهد.