پیام تسلیت امام جمعه و استاندار همدان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب همدان
آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان و استاندار همدان در پی شهادت قائد امت جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای(قدس سره ) پیام تسلیت صادر کردند.
به گزارش ایلنا از همدان، آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان و دکتر حمید ملانوری شمسی استاندار همدان با صدور پیامی، شهادت قائد امت جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای(قدس سره ) را به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، ملت شریف ایران، امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان تسلیت گفتند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
امت بزرگ اسلامی و ملت سرافراز ایران در آزمونی سترگ و اندوهی بیمانند قرار گرفتند. شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنهای رضوانالله تعالی علیه، نه صرفاً فقدان یک شخصیت سیاسی، که فقدان یک مکتب زنده، یک منظومه هدایتگر و پرچمدار یک عصر تاریخی است.
او در تراز رهبران معمول تاریخ تعریف نمیشد؛ امامی بود برای دوران تلاطم ارادهها، مرجع بصیرتی برای ملتها در هنگامه غبارآلود فتنهها و معمار حکمرانی دینی در عصر پیچیده معاصر. در طهارت سلوک، در عمق فقاهت، در صلابت اراده و در شجاعت رویارویی با نظام سلطه و جنایتهای آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، قلهای ممتاز در افق جهان اسلام بود؛ شخصیتی که نه تنها ایران اسلامی، بلکه جغرافیای مقاومت و وجدان بیدار آزادگان جهان را سامان میداد.
آرزوی دیرینهاش شهادت در راه خدا بود؛ و سرانجام، پس از عمری مجاهدت علمی، جهاد تبیین، تدبیر راهبردی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی و جنایتهای مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملتهای مظلوم، با جامه سرخ شهادت به دیدار معبود شتافت. این هجرت الیالله، پایان راه نبود؛ انتقال از میدان تدبیر به ساحت قدس و تثبیت یک حقیقت تاریخی بود: راهی که بر مدار ایمان، عقلانیت انقلابی و عزت امت اسلامی بنا شده، با رفتن پرچمدار متوقف نمیشود.
بیتردید دشمنان کینهتوز اسلام و ایران، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که کارنامهای مملو از جنایت، تجاوز و نقض حقوق ملتها در تاریخ معاصر دارند، خواهند میپنداشت که با حذف جسم، میتوانند اندیشه را خاموش کنند؛ غافل از آنکه خون شهیدان، ضامن بقاء مکتب و موتور حرکت تاریخ است. شهادت امام امت، نه نقطه پایان که آغاز فصلی تازه از انسجام ملی، خودآگاهی تاریخی و عزم تمدنی ملت ایران خواهد بود. پرچمی که او برافراشت، بر زمین نخواهد ماند و با صلابت و اقتدار در دستان ملت مؤمن و نیروهای وفادار انقلاب اسلامی استمرار خواهد یافت.
اینجانبان، ضمن عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، ملت شریف ایران، امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان، بر عهد خود با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و خون مطهر شهیدان تجدید میثاق میکنیم و اطمینان میدهیم که مسیر عزت، استقلال و مقاومت با قدرتی افزونتر ادامه خواهد یافت.
روح بلند آن امام شهید قرین رحمت واسعه الهی و همنشین اولیای طاهرین باد.