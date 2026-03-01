به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) پیام تسلیت صادر کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

مردم رشید و با بصیرت آذربایجان‌غربی؛

شهادت جانکاه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه در ماه مبارک رمضان، امت اسلام و ملت بزرگ و مبارز ایران را داغدار کرد.

این جنایت سهمگین رژیم صهیونی و دولت جنایتکار و تروریستی آمریکا را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنافدا و شما مردم با بصیرت استان تسلیت می‌گوییم.

شخصیت برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در کمتر رهبر سیاسی تجلی یافته بود و شهادت ایشان در حالی که در دفتر کار خود به راهبری امور مشغول بود، بار دیگر طبل رسوایی آنانی که با بیان حضور ایشان در پناهگاه قصد تشویش اذهان عمومی را داشتند، به صدا درآورد.

گرچه جبهه استکبار و یزیدیان زمان در جنایتی رذیلانه دستشان به خون پاک سلاله سادات و رهبر معظم آزادگان عصر حاضر آغشته شد، اما باید بدانند چراغ نامیرای راه سالار شهیدان خاموش نخواهد شد و شعله خشم پیروان راه حق و حقیقت دامن ستمگران را خواهد گرفت.

ملت بزرگ ایران این درس آموختگان مکتب عاشورا، به پیروزی جبهه حق ایمان دارند و به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم نستوه ایران سربلند اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و به فضل خداوند، راه نورانی آن رهبر شهید تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت.

اینجانبان این ضایعه بزرگ را تسلیت عرض نموده و با ملت رشید ایران اعلام همدردی می‌ کنیم.

انتهای پیام/