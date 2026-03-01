نماینده ولیفقیه در استان و استاندار مرکزی عنوان کردند:
ملت ایران راه رهبر شهید اتقلاب را با قدرت ادامه میدهد
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار مرکزی با صدور پیامی، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان تسلیت گفتند و تأکید کردند: ملت ایران راه رهبر شهید انقلاب را با قدرت ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی و مهدی زندیهوکیلی در این پیام که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است، با اشاره به ابعاد شخصیتی آن عالم ربانی و رهبر فرزانه، اظهار کردهاند: شهادت رهبر انقلاب به عنوان یک فقیه مجاهد، مرجع بصیر و رهبر حکیم و فرزانه که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای کلمه توحید، دفاع از حریم ولایت و پاسداری از ارزشهای ناب محمدی (ص) صرف نمودند، صدمهای جبرانناپذیر در پیکره جهان اسلام است.
همچنینی در بخش دیگری از پیام این مقامات استان مرکزی به ویژگیهی برجسته این شهید بزرگوار اشاره شده و آمده است که بیتردید نام و یاد این سید بزرگوار حضرت آیتالله خامنهای، با کارنامه درخشانی از خدمات بیبدیل، تدابیر حکیمانه در طوفانهای سخت و مواضع انقلابی و ضداستکباری، در حافظه تاریخی مرز و بوم کشور ایران و وجدان بیدار امت اسلامی برای همیشه جاودانه خواهد ماند و راه روشن ایشان، چراغ فروزانی فراروی راه ملتهای آزاده خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار مرکزی در این پیام با تأکید بر اینکه مکتب حیاتبخش اسلام و انقلاب اسلامی با شهادت شخصیتها، تضعیف یا متوقف نخواهد شد، تصریح کردهاند: این حادثه عظیم اگرچه داغی فراموشناپذیر بر تمامی دلها نهاده، اما یقیناً ملت بیدار و وفادار ایران اسلامی، با تأسی به وصایای نورانی رهبر شهیدشان بار دیگر انسجام و عزم راسخ خود را برای صیانت از آرمانهای بلند انقلاب و حفظ مسیر پرافتخار آن به جهانیان اثبات خواهند کرد.
آیتالله دری نجفآبادی و زندیهوکیلی در بخش دیگری از پیام خود، بر ضرورت حفظ وحدت کلمه، پرهیز از هرگونه تشتت و تفرقهافکنی، و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرده و گفتهاند: امروز بر همگان واجب است که با بصیرت انقلابی، متانت و صلابت، حول محور ولایت فقیه گرد آیند و با همدلی و انسجام هرچه بیشتر، پشتیبان قوی برای نظام اسلامی و رهبری معظم باشند تا راه پرافتخار شهیدان، به ویژه شهید والامقام این عرصه، با قدرت و صلابت ادامه یابد.
این مقامات استان مرکزی با تجلیل از مقام شامخ ملکوتی رهبر شهید انقلاب که با جان خود، درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند، از آحاد ملت ایران به ویژه مردم متعهد، انقلابی، ولایتمدار و حماسهساز استان دعوت کردهاند تا با حفظ وحدت کلمه، یکپارچگی، همدلی و انسجام هرچه بیشتر، ضمن پاسداشت یاد و خاطره این سید بزرگوار، پرچم برافراشته انقلاب را که به دست باکفایت ایشان و امام راحل به اهتزاز درآمده، با صلابت و استواری به مقصد نهایی خود برسانند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار مرکزی در بخش دیگر این پیام از مردم غیود استان خواستند با حضور حماسی و آگاهانه خود در صحنههای مختلف کشور از جمله پشتیبانی تمام قد از نیروهای مسلح در مقابله همهجانبه با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و بدخواهان نظام اسلامی ایران کوبیده و بار دیگر ثابت کنند که راه نورانی شهدا، هرگز به بنبست نخواهد رسید و اراده ملت و مردم کشور ایران، از هر حادثهای پولادینتر است.