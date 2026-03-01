نیاز فوری به تمام گروه‌های خونی در فارس

مدیرکل انتقال خون فارس گفت: نیاز به تمام گروه‌های خونی در فارس، به‌ویژه گروه‌های O مثبت و منفی اعلام شد.

​به گزارش ایلنا، مجید اکبرزاده با اعلام نیاز فوری به اهدای خون از سوی تمام همشهریان فارسی، اظهار کرد: تمامی پایگاه‌های انتقال خون استان تا ساعت 22 فعال هستند و در صورت استقبال خوب، ساعات کار در شیراز افزایش خواهد یافت.

اکبرزاده همچنین از آمادگی تمام پایگاه‌ها از صبح فردا خبر داد و با خواستار مراجعه مردم برای اهدای خون شد.

مدیرکل انتقال خون استان فارس همچنین از اعزام تیم سیار به شهرستان سپیدان خبر داد و از مردم سپیدان درخواست کرد که با حضور پررنگ خود، به تامین خون نیازمندان کمک کنند.

وی افزود: علاوه بر این، اتوبوس انتقال خون امشب در بیمارستان امیر (شیراز) جهت تامین پلاکت مستقر است و تمامی شهرستان‌ها تا ساعت 22 آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.

 

