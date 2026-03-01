در پی شهادت رهبر انقلاب؛
شیراز یکپارچه عزا و ماتم شد/ پرچم عزا جایگزین پرچم گنبدحرم مطهر شد
هزاران نفر از مردم شیراز با راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) تا حرم شاهچراغ (ع)، در فراق رهبر انقلاب اسلامی سوگواری کردند و با آرمانهای ایشان تجدید پیمان بستند.
به گزارش ایلنا، مراسم سوگواری شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه همزمان با اعلام ۴۰ روز عزای عمومی از سوی هیات دولت، با حضور انبوه عزاداران در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار شد.
از لحظه انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب، حرم مطهر شاهچراغ(ع) به کانون تجمع زائران و مجاورانی تبدیل شد که برای ادای احترام و سوگواری گرد آمدند. فضای این آستان مقدس با پرچمها و کتیبههای عزا یکپارچه سیاهپوش شد و مراسم با مرثیهسرایی مداحان اهل بیت (ع) آغاز شد.
عزاداران حاضر، علاوه بر قرائت فاتحه و ذکر مصیبت، با سردادن شعارهای محوری «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، نفرت خود را از عاملان این ضایعه ابراز نموده و بر پایبندی به آرمانهای رهبر شهید تأکید کردند.
شایان ذکر است که همزمان با خبر شهادت رهبر انقلاب، پرچم سرخ عزا جایگزین پرچم گنبد مطهر حرم گردید و شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، غرق در ماتم شد.
برنامهریزیها نشان میدهد که مراسم سوگواری تا ساعات پایانی شب ادامه خواهد یافت و برنامههای یادبود ویژهای نیز برای امشب و فردا در این مکان مقدس پیشبینی شده است.