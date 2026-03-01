سرنگونی پهپاد تهاجمی دشمن در یزد
کد خبر : 1757259
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موفق شدند یک فروند پهپاد تهاجمی متعلق به دشمن را در آسمان شهر یزد رهگیری و سرنگون کنند.
به گزارش ایلنا از یزد، روز گذشته در پی اقدامات مقابلهای نیروهای مسلح، یک فروند پهپاد تهاجمی هرمس متعلق به دشمن، در حریم هوایی شهر یزد مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.
این عملیات موفقیتآمیز، گامی دیگر در جهت تأمین امنیت و دفع تهدیدات احتمالی علیه کشور محسوب میشود. جزئیات بیشتر در خصوص نوع پهپاد و مأموریت احتمالی آن هنوز اعلام نشده است.