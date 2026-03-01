اجتماع مردم چهارمحال و بختیاری در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی
مراسم سوگواری شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (رضوان الله علیه) در مصلی شهرکرد آغاز شد.
به گزارش ایلنا، در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی بدست رژیمهای تروریستی آمریکا و اسرائیل غاصب، اجتماع بزرگ مردمی امروز در شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری در این اجتماعهای مردمی ضمن عزاداری در رثای شهادت قائد امت حضرت امام خامنهای (قدس سره)، این حرکت جنایتکارانه رژیمهای سفاک آمریکا و صهیونیستی را محکوم میکنند.