تجمع و سوگواری مردم گرگان در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا از گلستان، مردم شهر گرگان در پی اعلام خبر شهادت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای با حضور خودجوش در میدان وحدت این شهر به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

تجمع کنندگان با شعار‌های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق کینه و نفرت خود را از این اقدام ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل با همراهی آمریکای جنایتکار به نمایش گذاشتند.

انتهای پیام/