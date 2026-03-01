به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست صبح یکشنبه ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر ما به آرزوی دیرینه خود رسیده‌اند، در این نقطه از تاریخ وظیفه مهم مدیریت استان این است که برای تأمین امنیت عمومی نهایت تلاش خود را خواهد کرد چرا که آرامش و توسعه استان از مهم‌ترین اولویت‌های ما است.

وی با بیان اینکه یک هفته تعطیل عمومی اعلام شده اما فعالیت تمام دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان از جمله بانک‌ها و اورژانس استمرار دارد، ادامه داد: مردمی که عزادار هستند نباید در تهیه اقلام اساسی به مشکل بخورند.از مردم شریف استان نیز انتظار داریم ضمن انجام مراسمات عزاداری، خونسردی خود را حفظ کنند.

سرمست گفت: در قانون اساسی نقش‌هایی تعریف شده و بر اساس آن هر کس در جایگاه خود نقش ایفا می‌کند و جایگاه رهبر معظم انقلاب در قانون اساسی رفیع و بلند است چرا که نقش خود را در این برهه نیز ایفا کرده‌ و به آرزوی دیرینه خود رسیدند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مردم آذربایجان در طول تاریخ درک، فهم و زمان شناسی خود را نشان داده‌اند، خاطرنشان کرد: در مقاطع حساس، با تشخیص درست در بهترین نقطه تاریخ ایستادند.

وی با بیان اینکه من مدیون مردم آذربایجان هستم، تاکید کرد: اگر تدابیری در استان اتفاق افتاده با همدلی مردم رخ داده است و الا ما بدون مردم کاری انجام نداده‌ایم و تمام تلاشمان این بوده که خواسته و نیاز مردم را برآورده کنیم.

وی افزود: مردم بزرگ‌ترین سرمایه ماست با حضور مردم در صحنه هیچ تهدیدی اثرگذار نخواهد بود، آگاهی، همدلی، وفاق و انسجام مردم صحنه‌های تاریخی می‌آفریند.

وی متذکر شد: نظام ما باتوجه به ماهیت مردم سالاری هر زمان که به مردم تکیه کرده و آنها در صحنه حضور داشتند توانسته از پیچ و خم‌های تاریخی به سلامت عبور کند.

انتهای پیام/