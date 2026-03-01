تعداد شهدای حمله به دبستان میناب به ۱۱۵ شهید رسید

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر امروز اظهار کرد: در این حمله ددمنشانه که ساعت ۱۰:۴۵ روز شنبه به مدرسه ابتدایی شجره طیبه شهرستان میناب صورت گرفت ۹۵ نفر نیز مجروح شده‌اند.

وی با بیان اینکه امدادرسانی و آواربرداری توسط نیروهای امدادی در این مدرسه همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در میان شهدا علاوه بر دانش آموزان، اولیای آنها و شماری از کادر آموزشی این مدرسه نیز دیده می‌شود.

درپی حمله آمریکایی و صهیونیستی به این واحد آموزشی در شهرستان میناب و شهادت شماری از دانش آموزان و کادر آموزشی، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان روز یکشنبه دهم بهمن ماه را در این استان عزای عمومی اعلام کرد.