معاون سیاسی استانداری خبر داد:
هجوم رژیم صهیونیستی و آمریکا به استان قم در 2 مرحله / حملات تلفات جانی به همراه نداشت
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه امروز از ساعات اولیه شاهد حملات دشمنان به نقاط مختلف کشور بودهایم، گفت: امروز شهر قم 2 مرتبه مورد تعرض حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت که خوشبختانه هیچکدام از این حملات تلفات جانی با خود به همراه نداشته است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: در پی این تعرضات، نیروهای مقتدر کشور با قدرت تمام، منافع آمریکاییها در منطقه را مورد هدف قرار دادهاند. دشمن هیچگاه آسایش، آرامش، رشد و پیشرفت ایران را تحمل نمیکند. اکنون که کشور ایران در حال بالندگی است، دشمن این کشور را مورد تعرض قرار داده است.
وی ادامه داد: برخی افراد باید از این اتفاقات درس عبرت بگیرند و بدانند با چنین دشمنی در حال مذاکره بودیم که راهی پیدا کنیم تا جان انسانها به خطر نیافتد. اما با بدعهدی این دشمنان مذاکرات به نتیجه نرسید و در حال حاضر شاهد حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور ایران هستیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم اظهار داشت: مردم در این گونه اتفاقات دست به اقداماتی میزنند که موجب عزت و قدرت کشور و همچنین حیرت دشمن خارجی میشود. از شهروندان استان تقاضا میشود ضمن صبوری، بردباری و مقاومت، اگر مورد مشکوکی دیدند با شمارههای 110، 113 و 114 تماس بگیرند.
حیدری تصریح کرد: کشور برای شرایط بحرانی آمادگی کامل داشته است. جلسات شورای تأمین و قرارگاه حضرت معصومه در استان قم برگزار شده است و مباحث مختلف نیز با جدیت رصد میشود. شاهد وفور نعمتهای الهی در کشور ایران و استان قم هستیم و در این راستا هیچگونه نگرانی خاصی وجود ندارد.
وی به آخرین وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاههای استان قم در شرایط فعلی جنگی اشاره کرده و بیان داشت: مدارس این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری فعالیت میکنند و آموزشها در سامانه شاد پیگیری میشود. بنابر اعلام شورای امنیت ملی فعالیت دانشگاهها نیز تا پایان اسفند ماه غیرحضوری است.