خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

هجوم رژیم صهیونیستی و آمریکا به استان قم در 2 مرحله / حملات تلفات جانی به همراه نداشت

کد خبر : 1757169
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان اینکه امروز از ساعات اولیه شاهد حملات دشمنان به نقاط مختلف کشور بوده‌ایم، گفت: امروز شهر قم 2 مرتبه مورد تعرض حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفت که خوشبختانه هیچ‌کدام از این حملات تلفات جانی با خود به همراه نداشته است.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: در پی این تعرضات، نیروهای مقتدر کشور با قدرت تمام، منافع آمریکایی‌ها در منطقه را مورد هدف قرار داده‌اند. دشمن هیچگاه آسایش، آرامش، رشد و پیشرفت ایران را تحمل نمی‌کند. اکنون که کشور ایران در حال بالندگی است، دشمن این کشور را مورد تعرض قرار داده است.

وی ادامه داد: برخی افراد باید از این اتفاقات درس عبرت بگیرند و بدانند با چنین دشمنی در حال مذاکره بودیم که راهی پیدا کنیم تا جان انسان‌ها به خطر نیافتد. اما با بدعهدی این دشمنان مذاکرات به نتیجه نرسید و در حال حاضر شاهد حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور ایران هستیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم اظهار داشت: مردم در این گونه اتفاقات دست به اقداماتی می‌زنند که موجب عزت و قدرت کشور و همچنین حیرت دشمن خارجی می‌شود. از شهروندان استان تقاضا می‌شود ضمن صبوری، بردباری و مقاومت، اگر مورد مشکوکی دیدند با شماره‌های 110، 113 و 114 تماس بگیرند.

حیدری تصریح کرد: کشور برای شرایط بحرانی آمادگی کامل داشته است. جلسات شورای تأمین و قرارگاه حضرت معصومه در استان قم برگزار شده است و مباحث مختلف نیز با جدیت رصد می‌شود. شاهد وفور نعمت‌های الهی در کشور ایران و استان قم هستیم و در این راستا هیچگونه نگرانی خاصی وجود ندارد.

وی به آخرین وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان قم در شرایط فعلی جنگی اشاره کرده و بیان داشت: مدارس این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند و آموزش‌ها در سامانه شاد پیگیری می‌شود. بنابر اعلام شورای امنیت ملی فعالیت دانشگاه‌ها نیز تا پایان اسفند ماه غیرحضوری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل