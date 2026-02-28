استاندار مازندران:
افزایش ساعت کار نانواییهای کشیک تا ۱۲ شب/ اختصاص دوبرابری سهمیه آرد نانواییها با تزریق ۴ هزار تن آرد فوقالعاده
در پی تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران، تصمیمات تازهای برای تامین کالاهای اساسی، تسهیل خدمات و مدیریت شرایط اتخاذ شد. بر اساس مصوبات این جلسه، ساعت کار نانواییهای کشیک تا ساعت ۱۲ شب افزایش یافته و همچنین ۴ هزار تن سهمیه آرد فوقالعاده به نانواییهای استان تخصیص داده شده است.
به گزارش ایلنا، این نشست که با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، معاونین و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، بر تأمین کالاهای اساسی، تمدید شیفت نانواییها، سوخترسانی و آمادگی برای حضور احتمالی مسافران در استان تمرکز داشت.
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه میتوان به استقرار آتشنشانان در مناطق حساس، سوخترسانی سیار، یکطرفه شدن جادههای شمالی، نظارت بر تأمین مایحتاج عمومی مردم و افزایش سهمیه آرد نانوایان اشاره کرد. همچنین، کلیه مدارس و دانشگاهها تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده و مدیران دستگاههای اجرایی مسئولیت تصمیمگیری برای حضور حداکثر ۵۰ درصدی کارکنان خود را بر عهده دارند. دستگاههای خدماترسان و بانکها نیز برای ارائه خدمات به مردم فعال خواهند بود.
استاندار مازندران با تأکید بر وضعیت اطمینانبخش ذخایر سوخت در جایگاهها، اظهار داشت که نانواییها به صورت شبانهروزی به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد و با افزایش حدود صد واحد نانوایی در سطح استان، هیچگونه کمبودی در عرضه کالاهای اساسی مشاهده نشده است. وی از شهروندان خواست تا با حفظ آرامش، از دامن زدن به شایعات خودداری کرده و اطمینان داد که تمامی نیازهای ضروری آنان تأمین خواهد شد.
استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همبستگی، این دوره دشوار با موفقیت پشت سر گذاشته شود.