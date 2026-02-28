معاون اقتصادی استاندار مازندران:
آمادگی کامل برای تامین نیازهای مردم و گردشگران/ تاکید بر عدم ضرورت ذخیرهسازی خانگی
به گزارش ایلنا، معاون اقتصادی استاندار مازندران، در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به شرایط موجود، بر آمادگی کامل این استان برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: هیچگونه مشکلی در تامین نیازهای عمومی مردم و منابع اولیه برای تولیدات استان وجود ندارد.
تولایی اظهار داشت: با توجه به شرایطی که به وجود آمده، جلسه تنظیم بازار را با هدف اطمینان از آمادگی کامل و انجام اقدامات لازم تشکیل دادیم. ذخایر کالاهای استراتژیک و اساسی مورد نیاز مردم، هم برای سه و نیم میلیون نفر جمعیت مازندرانی و هم برای مهمانانی که احتمالا به استان خواهند آمد، تامین شده است. ما با آغوش گرم پذیرای مهمانان نوروزی خواهیم بود و از نظر تامین کالا، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: چه به لحاظ ارتزاق عمومی مردم و چه به لحاظ منابع اولیه برای تولیدات، مشکلی وجود ندارد. بنادر استان فعال هستند و انبارهای استراتژیک ما مملو از کالا است. مردم عزیز مطمئن باشند که هر آنچه مورد نیاز باشد، به میزان کافی وجود دارد.