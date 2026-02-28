به گزارش ایلنا، معاون اقتصادی استاندار مازندران، در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به شرایط موجود، بر آمادگی کامل این استان برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: هیچ‌گونه مشکلی در تامین نیازهای عمومی مردم و منابع اولیه برای تولیدات استان وجود ندارد.

تولایی اظهار داشت: با توجه به شرایطی که به وجود آمده، جلسه تنظیم بازار را با هدف اطمینان از آمادگی کامل و انجام اقدامات لازم تشکیل دادیم. ذخایر کالاهای استراتژیک و اساسی مورد نیاز مردم، هم برای سه و نیم میلیون نفر جمعیت مازندرانی و هم برای مهمانانی که احتمالا به استان خواهند آمد، تامین شده است. ما با آغوش گرم پذیرای مهمانان نوروزی خواهیم بود و از نظر تامین کالا، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

وی افزود: چه به لحاظ ارتزاق عمومی مردم و چه به لحاظ منابع اولیه برای تولیدات، مشکلی وجود ندارد. بنادر استان فعال هستند و انبارهای استراتژیک ما مملو از کالا است. مردم عزیز مطمئن باشند که هر آنچه مورد نیاز باشد، به میزان کافی وجود دارد.

