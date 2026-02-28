استاندار فارس در جلسه ستاد مدیریت بحران استان:

تأمین نیازهای مردم در شرایط بحرانی تضمین می‌شود

استاندار فارس بر حفظ آرامش و رفع نیازهای مردم در شرایط فعلی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  حسینعلی امیری در جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس، افزود: خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نمی‌شود و فضای عمومی و روانی جامعه باید با تداوم تلاش برای رفع نیازهای مردم ترمیم شود.

وی از مردم خواست تا در خصوص تأمین کالا و سوخت نگرانی نداشته باشند و تاکید کرد: مدیران با اقدامات پیش‌دستانه و پیش‌بینی‌های انجام شده برای این شرایط آمادگی داشتند و اجازه نمی‌دهیم زندگی مردم با مشکل مواجه شود.

استاندار  فارس همچنین بر ارتباط دستگاه‌های فرهنگی با گروه‌های مرجع برای حفظ امنیت روانی جامعه و اولویت قرار دادن حل مشکلات مردم در این شرایط تاکید کرد.

امیری با اشاره به دفاع نیروهای مسلح از کیان ایران اسلامی، ابراز اطمینان کرد که با برنامه‌ریزی و تلاش از این شرایط عبور خواهیم کرد.

