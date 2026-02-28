به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین محمدی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت هفته منابع طبیعی، افزود: 1990 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در 12 شهرستان تابعه این استان اختصاص یافته است. این پروژه‌های آبخیزداری در سطح استان جانمایی شده و در حال اجرا است.

وی بر مردمی بودن طرح درختکاری در استان مرکزی تأکید کرده و ادامه داد: با پیشنهاد فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد، نخستین مؤسسه غیردولتی درخت‌کار حامی طبیعت در این استان تأسیس شده که پس از پایان دوره 4 ساله طرح ملی، مسئولیت تداوم فعالیت‌های درختکاری و حفاظت از درختان را برعهده دارد.

تعهد استان مرکزی برای تولید 16 میلیون اصله نهال در 4 سال

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اجرای طرح کاشت درخت در استان اشاره کرده و اظهار داشت: طرح کاشت یک میلیارد درخت در این استان در راستای اجرای یک مراسم در روز 14 اسفند ماه با حضور مسئولان استانی و ملی رونمایی خواهد شد. موضوعی که برای افزایش پوشش گیاهی بسیار حائز اهمیت است.

محمدی تصریح کرد: همچنین همزمان با روز درختکاری طرح مانیتورینگ و پایش اراضی ملی با استفاده از دوربین‌های نظارتی در شهرستان‌های اراک و خمین به بهره‌برداری می‌رسد تا حفاظت از اراضی ملی با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد. مهم‌ترین دستاورد استان مرکزی اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال است.

وی به تعهدات استان در حوزه تولید و توزیع نهال اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تعهد استان مرکزی تولید سالانه 4 میلیون اصله نهال در بازه 4 ساله و در مجموع 16 میلیون اصله نهال است. اکنون در سال سوم اجرای طرح، 10 میلیون و 100 هزار اصله نهال تولید و توزیع شده و 63 درصد تعهد استان محقق شده است.

نقش نهال‌های تولید شده استان مرکزی در توسعه فضای سبز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به کاربرد نهال‌های تولید و توزیع شده در استان اشاره داشته و تأکید کرد: نهال‌های تولید شده در این استان علاوه بر مشارکت عمومی، توسط صنایع، بهره‌برداران و صنوبرکاران در سطح اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه فضای سبز استان داشته است.

محمدی به واگذاری 18 هزار و 578 هکتار اراضی ملی استان مرکزی در بازه زمانی یک سال گذشته اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: اراضی ملی واگذار شده در این استان در قالب طرح‌های کشاورزی، غیرکشاورزی، انرژی خورشیدی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی، به متقاضیان این حوزه‌ها واگذار شده است.

وی به اختصاص بخش اعظمی از اراضی ملی واگذار شده استان مرکزی برای توسعه انرژی خورشیدی اشاره داشته و اضافه کرد: از مجموع اراضی ملی واگذار شده در این استان، 9000 هکتار مربوط به پروژه‌های انرژی خورشیدی است. بیشترین سطح واگذاری در شهرستان ساوه، سپس شهرستان‌های زرندیه و اراک انجام شده است.

کاهش مدت زمان استعلامات اراضی ملی در استان مرکزی به 7 روز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به تسریع فرآیندهای اداری در حوزه استعلامات اراضی ملی اشاره کرده و در این خصوص گفت: مدت قانونی پاسخ به استعلامات اراضی ملی در سطح کشور 30 روز است، اما در این استان این زمان به 7 روز کاهش یافته و استان رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.

محمدی به تعداد استعلامات اراضی ملی انجام شده در استان مرکزی در بازه زمانی سال جاری اشاره داشته و در این رابطه افزود: در سال جاری 8887 استعلام در حوزه اراضی ملی این استان ثبت شده است که همگی این استعلامات در بازه زمانی 7 روزه پاسخ داده شده‌اند. در تلاش هستیم این زمان را به 4 تا 5 روز کاهش دهیم.

وی به دلایل موفقیت در استعلامات اراضی ملی اشاره کرده و ادامه داد: دلیل این موفقیت اجرای کامل طرح کاداستر اراضی ملی در استان مرکزی و تثبیت مالکیت‌ها بوده است. تمامی اراضی ملی استان سنددار شده و با بهره‌گیری از سامانه‌های GIS و WebGIS فرایند بررسی و پاسخگویی با سرعت و دقت بالا انجام می‌شود.

میانگین 36 روزه پاسخ به 350 استعلام معدنی در استان مرکزی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به موضوع استعلامات حوزه معادن در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با وجود مهلت قانونی 60 روزه برای استعلامات حوزه معادن در سطح کشور، میانگین پاسخگویی به 350 استعلام معدنی این استان در بازه زمانی سال جاری مجموعاً به 36 روز کاهش یافته است.

محمدی از خبرنگاران و فعالان حوزه محیط‌زیست در راستای حفاظت از منابع طبیعی و حمایت از فرایندهای آبخیزداری قدردانی داشته و تصریح کرد: رسانه‌ها در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی نقش بسیار پررنگی دارند. مشارکت مردم، رسانه‌ها صنایع و سازمان‌های مردم‌نهاد لازمه تحقق توسعه پایدار در استان مرکزی است.

