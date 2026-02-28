رییس جهاد کشاورزی استان خبرداد:
ذخایر کالای اساسی فارس بهصورت کامل پیشبینی و تامین شده است
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:ذخایر کالاهای اساسی در سطح استان بهصورت کامل پیشبینی و تأمین شده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به رصد مستمر بازاز گفت: همواره بازار تحت رصد مستمر است و کالاهای اساسی مردم با توجه به اهمیت ماه مبارک و ایام نوروز، پیشبینیهای دو برابر شده بود.
وی ادامه داد: استان فارس به عنوان یکی از استانهای کلان، با همکاری مرکز و شهرستانها، ذخایر کالای اساسی را بهصورت روزانه رصد و تأمین کرده است.
ریس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود:همه شهرستانها، از جمله مناطقی که در محدوده پدافند غیرعامل قرار دارند، بهصورت کامل تامین شدهاند. همچنین، استان فارس بهعنوان تأمینکننده کالای اساسی برای چند استان دیگر نیز نقش دارد.
حقیقی تأکید کرد: در شرایط فعلی، خرید هیجانی و هجوم به فروشگاهها نه تنها لازم نیست، بلکه باعث اختلال در توزیع عادلانه و ایجاد فضای تنش میشود. دشمن هم دقیقاً به دنبال ایجاد التهاب در جامعه و تشنج اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: همه کالاهای ضروری از جمله روغن، پوشک، برنج و مواد غذایی اساسی در انبارهای استان و شهرستانها بهصورت کافی موجود است. ما بهطور مستمر با مدیران شهرستانها و مراکز توزیع هماهنگی داریم و در صورت نیاز، تأمین فوری امکانپذیر است.
رییس جهاد کشاورزی فارس توصیه کرد: به آرامش و وحدت خود پایبند باشید. خرید هیجانی نیازی ندارد و تنها باعث بیثباتی بازار و اختلال در توزیع عادلانه میشود. ما در پیشبینی و تأمین کالاها بهطور کامل آمادهایم.