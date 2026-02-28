هجوم رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطقی در استان اصفهان / حملات تلفات جانی در پی نداشت

به گزارش ایلنا، اکبر صالحی افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند. در این راستا اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می‌شود. ضروری است شهروندان اصفهانی ضمن حفظ آرامش خود و خانواده، به توان دفاعی نیروهای نظامی کشور اعتماد کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی مجدداً با نقض قوانین بین‌المللی حملات خود را به کشور آغاز کرد، این در حالی است که ایران در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی قرار داشت. در این حملات نقاطی از وطن ما از جمله نقاطی از استان اصفهان مورد هجوم دشمن قرار گرفته است.

معاون امنیتی استاندار اصفهان اظهار داشت: استانداری اصفهان تمامی تمهیدات لازم را برای تأمین آرامش ساکنان این استان مد نظر قرار داده است. همچنین به فرمانداران شهرستان‌ها دستور داده شده است با بسیج امکانات لازم نسبت برای رفع تمامی نیازهای شهروندان اهتمام داشته باشند.

صالحی تصریح کرد: در این راستا ستاد مدیریت بحران استان اصفهان تشکیل جلسه داده است و دستورهای لازم به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه داده شده و مسئولان در جایگاه خود انجام وظیفه می‌کنند. بر همین اساس جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان و ساکنان اصفهان وجود ندارد.

