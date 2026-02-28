به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که پیش از ظهر امروز شنبه صادر شده، آمده است که با آغاز حملات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، چند انفجار نیز در یکی از مقرهای نظامی شهر ایلام رخ داد.

در اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام منتشر شده، به صراحت عنوان شده است که حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ گونه زخمی یا کشته نداشته و اکنون اوضاع در کنترل کامل است.

پیش از ظهر امروز شنبه 9 بهمن ماه 1404 صدای چند انفجار ناشی از تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، کرمان، تبریز، بوشهر، قم، اصفهان و همدان شنیده شده است.

