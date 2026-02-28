دبستان دخترانه در میناب هدف مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت/ تاکنون ۸۵ شهید و ۹۲ مجروح

به گزارش ایلنا، «محمد رادمهر» روز شنبه گفت: صبح امروز دبستان دخترانه «شجره طیبه» این شهرستان به صورت مستقیم مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن تعدادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه امدادرسانی و آواربرداری در این مدرسه همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: با وجود این حمله، اوضاع شهر تحت کنترل قرار دارد و آرامش در سایر نقاط شهر حاکم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان پیش از این و در ساعت ۱۳:۲۸ امروز، شنبه گفته بود که «دبستان شجره طیبه در شیفت صبح دارای ۱۷۰ دانش‌آموز هست» و بر همین اساس احتمال افزایش مجدد تعداد شهدای دانش‌آموز این دبستان وجود دارد.

