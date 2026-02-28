رئیس پلیسراه مازندران:
بسته شدن مقطعی بزرگراه کندوان و ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی/ جو بارانی حاکم است
رئیس پلیسراه مازندران گفت: ترافیک در برخی مقاطع بزرگراههای مواصلاتی پرحجم گزارششده است. وضعیت جوی حاکم بر منطقه نیز ابری و بارانی اعلامشده است.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه ترافیک در برخی مقاطع بزرگراههای مواصلاتی پرحجم گزارششده است، گفت: در همین راستا، بزرگراه کندوان (مسیر شمال به جنوب) از ساعت ۱۱:۴۵ صبح امروز مسدود شده است. پیشبینی میشود حدود دو ساعت پسازاین انسداد، مسیر جنوب به شمال این بزرگراه بهصورت یکطرفه تردد کند.
وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد عبور از این محورها رادارند، پیش از آغاز سفر، وضعیت ترافیکی و جوی را استعلام کرده و در صورت امکان، مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند.
رئیس پلیس راه مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.