خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس‌راه مازندران:

بسته شدن مقطعی بزرگراه کندوان و ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی/ جو بارانی حاکم است

کد خبر : 1756980
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران گفت: ترافیک در برخی مقاطع بزرگراه‌های مواصلاتی پرحجم گزارش‌شده است. وضعیت جوی حاکم بر منطقه نیز ابری و بارانی اعلام‌شده است.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه ترافیک در برخی مقاطع بزرگراه‌های مواصلاتی پرحجم گزارش‌شده است، گفت: در همین راستا، بزرگراه کندوان (مسیر شمال به جنوب) از ساعت ۱۱:۴۵ صبح امروز مسدود شده است. پیش‌بینی می‌شود حدود دو ساعت پس‌ازاین انسداد، مسیر جنوب به شمال این بزرگراه به‌صورت یک‌طرفه تردد کند.

وی توصیه کرد: رانندگانی که قصد عبور از این محورها رادارند، پیش از آغاز سفر، وضعیت ترافیکی و جوی را استعلام کرده و در صورت امکان، مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند.

رئیس پلیس راه مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل