به گزارش ایلنا ازگلستان، ایوب هلاکو با تأکید بر اینکه حرفه نانوایی از مشاغل سخت و زیربنایی در تأمین قوت روزانه مردم است، اظهار داشت: معیشت نانوایان و آرامش خاطر آنان برای ما اهمیت ویژه دارد و هرگونه دغدغه مرتبط با حقوق، سهام یا مطالبات اعضا باید با دقت بررسی و در چارچوب قانون برطرف شود.

او افزود: در مواردی که اختلافات یا مطالبات نیازمند رسیدگی تخصصی باشد، اعضا می‌توانند موضوع را از طریق مرجع داوری اتاق تعاون و یا قضایی پیگیری کنند تا روند بررسی با بی‌طرفی و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان همچنین اعلام کرد که این اداره‌کل با هدف صیانت از حقوق اعضا و ارتقای شفافیت در تعاونی‌ها، موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مجاری قانونی دنبال خواهد کرد و ازاعضا تعاونی خبازان حاضر در این نشست خواستند تا نسبت به رفع مشکلات مطرح‌شده با کارشناسان این اداره کل همکاری نمایند.

