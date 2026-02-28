خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار استان خبرداد:

پیگیری و رسیدگی به دغدغه‌های اعضای تعاونی خبازان گرگان

کد خبر : 1756972
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، از پیگیری دقیق و کارشناسانه وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی خبازان گرگان که نسبت به نتیجه مجمع عمومی و وضعیت تعاونی نارضایتی داشتند، خبر داد.

به گزارش ایلنا ازگلستان، ایوب هلاکو با تأکید بر اینکه حرفه نانوایی از مشاغل سخت و زیربنایی در تأمین قوت روزانه مردم است، اظهار داشت: معیشت نانوایان و آرامش خاطر آنان برای ما اهمیت ویژه دارد و هرگونه دغدغه مرتبط با حقوق، سهام یا مطالبات اعضا باید با دقت بررسی و در چارچوب قانون برطرف شود.

او افزود: در مواردی که اختلافات یا مطالبات نیازمند رسیدگی تخصصی باشد، اعضا می‌توانند موضوع را از طریق مرجع داوری اتاق تعاون و یا قضایی پیگیری کنند تا روند بررسی با بی‌طرفی و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان همچنین اعلام کرد که این اداره‌کل با هدف صیانت از حقوق اعضا و ارتقای شفافیت در تعاونی‌ها، موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مجاری قانونی دنبال خواهد کرد و ازاعضا تعاونی خبازان حاضر در این نشست خواستند تا نسبت به رفع مشکلات مطرح‌شده با کارشناسان این اداره کل همکاری نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل