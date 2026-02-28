به گزارش ایلنا از رشت، حبیب الله رضادوست گفت: امسال مرکز توسعه نوغانداری کشور یک میلیون اصله نهال یارانه‌ای توت بین نوغانداران کشور توزیع کرد که در مقایسه با ۳۸۴ هزار اصله نهال پارسال، ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در ۶ استان گیلان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان نهال توت تولید می‌شود که امسال یک میلیون اصله از این نهال‌ها با قیمت یارانه‌ای ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بین نوغانداران توزیع شد.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: دولت بابت نهال توت یارانه‌ای ۱۸ و نیم میلیارد تومان پرداخت کرده است.

حبیب الله رضادوست گفت: از آنجایی که یک سوم پیله‌تر ابریشم در گیلان توزیع می‌شود امسال ۲۰۰ هزار اصله نهال یارانه‌ای توت در گیلان توزیع شد که در مقایسه با پارسال ۱۴۴ درصد افزایش داشته است.

