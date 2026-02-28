پیگیری هفتگی احیای بازار سوخته رشت
استاندار گیلان با اشاره به خسارت واردشده به بیش از ۴۳۰ واحد صنفی، گفت: مسائل ثبتی، حقوقی و تأمین زیرساختها در محدودهای حدود یک و نیم هکتار در حال پیگیری است و بخشی از کسبه نیز بهصورت موقت در بازار آدینه مستقر شدهاند.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس صبح امروز شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری با اشاره به آخرین وضعیت احیای بازار آسیبدیده گفت: در حادثه آتشسوزی اخیر بیش از ۴۳۰ مغازه دچار خسارت شد و بهدلیل تعدد مالکیتها و وجود مالکیتهای حقوقی، حلوفصل مسائل ثبتی و حقوقی، بازسازی این بازار بهطور طبیعی نیازمند زمان است.
وی با بیان اینکه ادارهکل ثبت اسناد و همچنین مشاور مورد تأیید میراث فرهنگی اقدامات لازم را در حوزه نقشهبرداری و بررسیهای فنی انجام دادهاند، افزود: همه موضوعات از جمله حدود مالکیتها، سرقفلی، اعیانی و مسائل مرتبط با ضوابط میراثی در جلسات هفتگی روزهای شنبه با حضور بازاریان بررسی و اطلاعرسانی میشود.
استاندار گیلان افزود: بخشی از اقدامات فعلی مربوط به ساخت و احیای بنای جدید در محدودهای حدود یک و نیم هکتار است که در آن، تأمین زیرساختهایی نظیر آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی بهصورت همزمان در دستور کار قرار دارد.
هادی حقشناس با اشاره به مشکلات برخی کسبه در حوزه تسهیلات بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی گفت: تلاش شده در جلسات مشترک، مسائل بازاریان بهصورت متمرکز پیگیری شود تا نیازی به مراجعه جداگانه به دستگاههای مختلف نباشد و بخشی از مشکلات نیز تاکنون برطرف شده است.
وی همچنین از ورود دستگاه قضایی برای حل اختلاف میان برخی مالکان و سرقفلیداران خبر داد و افزود: در مواردی که مالکین مانع اجرای عملیات میشدند، مقرر شد با هماهنگی قضایی، موضوع تعیین تکلیف شود.
استاندار گیلان با اشاره به جانمایی موقت برخی کسبه در محل آدینه بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ واحد به بازار آدینه منتقل شدهاند و با توجه به ظرفیت حدود ۱۲۰۰ غرفه در آن مجموعه، امکان استقرار سایر بازاریان نیز وجود دارد، هرچند انتخاب محل فعالیت بر اساس تمایل خود کسبه انجام شده است.
هادی حقشناس خاطرنشان کرد: روند احیا و بازسازی بازار بهصورت مستمر در جلسات هفتگی دنبال میشود و با گذشت هر جلسه، بخشی از مسائل حلوفصل شده و تا رسیدن به جمعبندی نهایی، این پیگیریها ادامه خواهد داشت.