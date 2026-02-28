تمام مدارس خوزستان در نوبت عصر امروز غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام استانداری، فعالیت تمامی مدارس استان در نوبت عصر امروز شنبه نهم اسفند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

در اطلاعیه منتشرشده، با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی و سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی، از مدیران مدارس خواسته شده است تمهیدات لازم برای برگزاری کلاس‌ها به شیوه غیرحضوری را فراهم کنند.

جزئیات بیشتر درباره علت این تصمیم و نحوه برگزاری کلاس‌ها از سوی مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

