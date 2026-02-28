تمام مدارس خوزستان در نوبت عصر امروز غیرحضوری شد
استانداری خوزستان اعلام کرد تمامی مدارس استان در نوبت عصر امروز شنبه نهم اسفند به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
در اطلاعیه منتشرشده، با اشاره به ضرورت حفظ ایمنی و سلامت دانشآموزان و کادر آموزشی، از مدیران مدارس خواسته شده است تمهیدات لازم برای برگزاری کلاسها به شیوه غیرحضوری را فراهم کنند.
جزئیات بیشتر درباره علت این تصمیم و نحوه برگزاری کلاسها از سوی مراجع مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد.