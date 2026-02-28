صادرات محصولات کشاورزی بدون شناسه غیرقانونی اعلام شد

به گزارش ایلنا، محمدمهدی غیاثی از کشاورزان خواست برای ثبت‌نام و طی فرآیند دریافت شناسه، به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کرده و در سامانه یکتا ثبت‌نام کنند.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: تمامی امتیازات، تسهیلات، اعتبارات و مشوق‌های لازم در اختیار کشاورزانی قرار می‌گیرد که در این طرح الزامی مشارکت داشته باشند و این افراد در اولویت دریافت حمایت‌ها خواهند بود.

رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: استان فارس در اجرای طرح سراسری شناسنامه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در این زمینه پیشتاز است.

غیاثی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار نفر در طرح ملی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در کشور مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۵۰۰ نفر مربوط به استان فارس هستند که معادل ۲۵ درصد کل شناسنامه‌های صادر شده در کشور است.

وی افزود: سطح زیر پوشش این تعداد شناسنامه صادر شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، یک‌هزار و ۱۵۰ هکتار به محصولات باغی و مابقی به محصولات زراعی اختصاص دارد.

غیاثی با اشاره به استمرار اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی و محیط زیست ارسال می‌شود.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: عملیات پایش میدانی سلامت محصولات توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و با اجرای کامل این طرح، تمامی محصولات دارای شناسه و قابلیت رهگیری خواهند بود؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند تردیدها نسبت به سلامت محصولات کشاورزی را به‌طور کامل برطرف کند.

