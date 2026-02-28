معاون توسعه جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع بیش از 230 هزار تن کالاهای اساسی و پروتئینی در قزوین
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توزیع گسترده کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی در استان از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه خبر داد و اعلام کرد: در این مدت در مجموع 230 هزار و 821 تن انواع اقلام مورد نیاز مردم از طریق سامانه بازارگاه در سطح استان عرضه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جمشید زمانی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه، 120 هزار تن آرد، یکهزار و 623 تن برنج، 48 هزار و 200 تن شکر و 13 هزار و 650 تن روغن در سطح استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: در حوزه محصولات پروتئینی نیز 198 تن گوشت منجمد از محل تخصیص اداره کل پشتیبانی امور دام، 293 تن مرغ منجمد، 32 هزار و 52 تن مرغ گرم و 14 هزار و 805 تن تخممرغ از طریق سامانه بازارگاه در استان قزوین عرضه شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از این اقدام را تنظیم بازار، تأمین بهموقع نیاز شهروندان و جلوگیری از نوسانات احتمالی قیمتها عنوان کرد و اظهار داشت: بهرهگیری از سامانه بازارگاه بستر مناسبی برای شفافیت در فرآیند توزیع، نظارت مستمر و مدیریت هدفمند عرضه کالاهای اساسی فراهم کرده است.
زمانی با تأکید بر تداوم روند تأمین و عرضه اقلام اساسی تا پایان سال خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای حفظ ذخایر راهبردی و پاسخگویی به نیاز بازار انجام شده و نظارت دقیق بر روند توزیع با هدف حفظ ثبات بازار استان همچنان ادامه دارد.