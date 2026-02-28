مدیرکل منابع طبیعی فارس خبرداد؛
اختصاص ۵۳۰۰ هکتار از اراضی ملی فارس برای نیروگاههای خورشیدی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس گفت: در راستای ایجاد اشتغال در استان فارس در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی، ۱۲ هزار هکتار از اراضی ملی به ۱۴۵۰ نفر از اشخاص حقیقی واگذار شده است.
به گزارش ایلنا، شهرام منتصری در این مراسم با اشاره به شعار سال منابع طبیعی، اظهار داشت: سرمایهگذاری در منابع طبیعی زمینهساز تولید پایدار است و این سرمایه بزرگ به دلیل در دسترس بودن، گاه مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
منتصرى با اشاره به ناترازیهای انرژی و دغدغه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سالهای اخیر گفت: با توجه به واگذاریهای انجام شده جهت تولید برق توسط نیروگاههای خورشیدی، تا پایان بهمنماه ۵۳۰۰ هکتار از اراضی ملی استان به این موضوع مهم اختصاص داده شده است و با راهاندازی این نیروگاهها در آینده نزدیک و ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق به شبکه، این ناترازیها در استان فارس مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به حوزه آبخیزداری تصریح کرد: این ادارهکل توانسته است بیشترین اعتبارات ملی و استانی را در سال جاری جذب کند و در این حوزه موفق به جذب ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای اجرای ۸۰ پروژه در سراسر استان فارس شده است که تا پایان سال مالی اجرای این پروژهها به اتمام خواهد رسید.