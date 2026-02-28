به گزارش ایلنا، شهرام منتصری در این مراسم با اشاره به شعار سال منابع طبیعی، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی زمینه‌ساز تولید پایدار است و این سرمایه بزرگ به دلیل در دسترس بودن، گاه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

منتصرى با اشاره به ناترازی‌های انرژی و دغدغه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سال‌های اخیر گفت: با توجه به واگذاری‌های انجام شده جهت تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی، تا پایان بهمن‌ماه ۵۳۰۰ هکتار از اراضی ملی استان به این موضوع مهم اختصاص داده شده است و با راه‌اندازی این نیروگاه‌ها در آینده نزدیک و ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق به شبکه، این ناترازی‌ها در استان فارس مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه آبخیزداری تصریح کرد: این اداره‌کل توانسته است بیشترین اعتبارات ملی و استانی را در سال جاری جذب کند و در این حوزه موفق به جذب ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای اجرای ۸۰ پروژه در سراسر استان فارس شده است که تا پایان سال مالی اجرای این پروژه‌ها به اتمام خواهد رسید.

انتهای پیام/