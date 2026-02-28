راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مصرف دارو در بیمارستان پیوند اعضا شیراز

مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم در بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز، با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های دارویی مردم و ارائه خدمات مشاوره‌ای به کادر درمان راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا، متخصص فارماکوتراپی و مدیرمراقبت‌های دارویی این بیمارستان،گفت: هر ساله شمار زیادی از همموطنان به‌دلیل مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی به اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند و در برخی موارد، شدت عوارض ناشی از این مسمومیت‌ها منجر به فوت بیماران می‌شود. 

مجتبی شفیعی‌خانی با اشاره به اینکه کودکان و سالمندان از گروه‌های آسیب‌پذیر دربرابرمسمومیت‌های دارویی هستند افزود: مسمومیت دارویی، که در اثر مصرف اشتباه یا بیش از حد دارو رخ می‌دهد، می‌تواند از خطرناک‌ترین انواع مسمومیت‌ها باشد و آگاهی مردم از نحوه صحیح مصرف دارو نقش مهمی در پیشگیری دارد. 

مدیر مراقبت‌های دارویی بیمارستان پیوند اعضا با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در زمینه دارو تصریح کرد: مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم بیمارستان ابوعلی سینا شیراز با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و ارائه توصیه‌های تخصصی دارویی به بیماران و کادر درمان آغاز به کار کرده است.  

وی افزود: در این مرکز، پاسخ‌گویی به سؤالات دارویی توسط متخصصان داروسازی بالینی و با بهره‌گیری از جدیدترین منابع علمی انجام می‌شود. 

 شفیعی‌خانی اظهارداشت: به منظور ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای، کلیه تماس‌ها ضبط و در بازشنوی‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

وی یادآور شد: هموطنان از سراسر کشور می‌توانند برای دریافت مشاوره دارویی با شماره ۰۷۱۳۳۴۴۵۵۵۵ تماس حاصل نمایند که پاسخ‌گویی در ساعات اداری به‌طور مستقیم و در ساعات غیراداری از طریق ضبط تماس و پیگیری بعدی انجام خواهد شد.

