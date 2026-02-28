شهرداری اردبیل با رتبه سوم کشوری در صدر مبارزه با فساد؛ افتخارآفرینی در جشنواره ملی شفافیت و تعارض منافع

به گزارش ایلنا، شهرداری اردبیل با کسب نتایج درخشان در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، نام خود را به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در مبارزه سیستمی با فساد و ارتقای حاکمیت شرکتی مطرح کرد

این جشنواره که با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی کشور و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در تهران برگزار شد.

شهرداری اردبیل توانست در این ارزیابی جامع، عملکردی قابل تحسین از خود به نمایش بگذارد, این نهاد در حوزه تخصصی مدیریت تعارض منافع موفق به کسب رتبه سوم کشور شد که این جایگاه نشان‌دهنده کارنامه قوی و اقدامات مؤثر این شهرداری در پیشگیری و کنترل منازعات منافع در ساختارهای اداری است.

علاوه بر این موفقیت، شهرداری اردبیل در ارزیابی سازوکارهای شفاف‌سازی عملکرد نیز رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داد.

تجمع این دستاوردها سبب شد تا شهرداری اردبیل در رتبه‌بندی نهایی و مجموع عملکرد در هر دو حوزه، در جایگاه هفتم کشوری قرار گیرد.

در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در فرایند بارگذاری، راستی‌آزمایی و داوری شاخص‌ها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی داده‌ها تشکیل شد.

این جشنواره که با رویکردی پیشگیرانه و با هدف سنجش میزان استقرار شفافیت برگزار شد، بر اهمیت اصلاح امور و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی تأکید داشت؛ نتایج اعلام‌شده، شهرداری اردبیل را در زمره دستگاه‌هایی قرار می‌دهد که پیشتاز اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد اداری و افزایش اعتماد عمومی هستند.

