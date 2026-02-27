مدیر بنادر و دریانوردی قشم خبر داد:
وقوع حادثه دریایی برای یک بارج در نزدیکی اسکله فجر قشم / تلاشها برای نجات بار زغالسنگ ادامه دارد
مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان قشم گفت: یک فروند بارج به همراه یدککش که امروز جمعه 8 اسفند ماه از مبداء بندرخمیر در استان هرمزگان عازم امارات متحده عربی بود، در محدوده میان اسکله فجر و کمپ هامون شهر قشم دچار آبگرفتگی شد و لحظاتی پراضطراب را در آبهای نیلگون خلیج فارس رقم زد.
به گزارش ایلنا، علی اشتری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بارج یاد شده حامل محموله زغالسنگ بوده که پس از بروز مشکل، ناخدای این شناور در تصمیم اولیه هدایت شناور به سمت اسکله بهمن را در دستور کار خود قرار میدهد اما با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی، مسیر آن به سوی اسکله فجر تغییر یافت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با عملیات امدادی انجام شده، شناور به گل نشسته این یک فروند بارج به حالت شناور در آمده است. در چنین شرایط یا باید تیم غواصی محل آبگرفتگی بارج را مشخص و نسبت به بستن آن اقدام کنند و یا هرچه زودتر این شناور را با کمک یدککشها برای تخلیه آب، به اسکله فجر هدایت کنند.
مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان قشم به اقدامات انجام شده برای نجات این بارج اشاره کرده و اظهار داشت: هماکنون عملیات لیفت بارج مذکور انجام شده و در پی اعلام وضعیت اضطراری از سوی شناور، تیمهای غواصی و یدککش در حالت آمادهباش قرار دارند و همزمان عملیات تعمیر و تخلیه آب در حال انجام است.
اشتری به همکاریهای بینبخشی در این حوزه اشاره داشته و تصریح کرد: به دلیل اهمیت امنیت دریانوردی و صیانت از جان هموطنان و حفاظت از اموال فعالان اقتصادی، تمام ظرفیتهای اداره بنادر و دریانوردی شهرستان قشم و همچنین سازمان منطقه آزاد شهرستان برای پیگیری موضوع این حادثه بسیج شده است.
وی بر ضرورت نجات این بارج و شناور حامل زغالسنگ در آبهای شهرستان قشم اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: امیدواریم این مسئله در کوتاهترین زمان ممکن و بدون تحمیل خسارت مالی به شناور و همچنین بدون آسیب به محیطزیست دریایی، به طور کامل برطرف شود و بارج به سلامت به مقصد برسد.
مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان قشم تأکید کرد: بارج یا دوبه یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت حمل و نقل دریایی است که نقش مهمی در جابجایی کالاهای سنگین، حجیم و عمدتاً فلهای ایفا میکند. بارجها برخلاف کشتیهای معمولی، اغلب فاقد موتور مستقلاند و توسط یدککشها یا شناورهای کمکی حرکت داده میشوند.
اشتری ابراز داشت: بارج یک سکوی شناور با ظرفیت بالا است که در بنادر، رودخانهها، دریاچهها و حتی مسیرهای بینالمللی برای حمل بار دریایی بکار میرود. با افزایش حجم تجارت جهانی، استفاده از بارجها در مسیرهای دریایی، حمل ریلی و حمل بار زمینی به عنوان بخشی از حملونقل ترکیبی رشد قابل توجهی یافته است.
وی به کاربرد بارجها در انتقال محمولههای دریایی اشاره داشته و اضافه کرد: بسیاری از شرکتهای حملونقل بینالمللی و نمایندگیهای کشتیرانی از بارجها برای انتقال محمولهها بین بنادر اصلی و فرعی استفاده میکنند تا از یک سو از ازدحام در بنادر بزرگ جلوگیری شود و از سوی دیگر تحویل کالاها سریعتر انجام گیرد.