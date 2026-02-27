حمله گرگ‌ها به گوسفندان؛ شبی تلخ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

حمله گروهی گرگ‌ها به گله‌ای از گوسفندان در روستای بک‌پولاد از توابع بخش جرگلان در شهرستان راز و جرگلان موجب زخمی شدن تعدادی از دام‌ها شد. این حادثه با حضور به موقع اهالی روستا و کمک به چوپان‌ها مهار شده و از وارد آمدن خسارت بیشتر جلوگیری شد.

به گزارش ایلنا، 2 روز پیش نیز در منطقه قاولقا از توابع بخش جرگلان، در پی حمله گرگ‌ها، 15 رأس گوسفند تلف شدند. با توجه به تکرار چنین حوادثی، به گله‌داران و چوپانان منطقه توصیه شده است تا مراقبت بیشتری از دام‌های خود به عمل آوردند و از بردن دام‌ها به صورت انفرادی به مناطق کوهستانی خودداری کنند.

بخش جرگلان از توابع شهرستان راز و جرگلان و در شمال استان خراسان شمالی واقع شده است. این منطقه به دلیل همجواری با مناطق طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش، هر از گاهی شاهد بروز چنین حوادثی است. بر این اساس حفاظت از منطقه نیازمند اندیشیدن تدابیر ویژه و نیز اتخاذ تصمیمات کاربردی است.

