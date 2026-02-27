به گزارش ایلنا، 2 روز پیش نیز در منطقه قاولقا از توابع بخش جرگلان، در پی حمله گرگ‌ها، 15 رأس گوسفند تلف شدند. با توجه به تکرار چنین حوادثی، به گله‌داران و چوپانان منطقه توصیه شده است تا مراقبت بیشتری از دام‌های خود به عمل آوردند و از بردن دام‌ها به صورت انفرادی به مناطق کوهستانی خودداری کنند.

بخش جرگلان از توابع شهرستان راز و جرگلان و در شمال استان خراسان شمالی واقع شده است. این منطقه به دلیل همجواری با مناطق طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش، هر از گاهی شاهد بروز چنین حوادثی است. بر این اساس حفاظت از منطقه نیازمند اندیشیدن تدابیر ویژه و نیز اتخاذ تصمیمات کاربردی است.

