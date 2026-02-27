رأی پرونده کثیرالشاکی صندوق خانگی «قلندری-کلاهکج» رامهرمز صادر شد
رئیس دادگستری شهرستان رامهرمز از صدور رأی در پرونده کثیرالشاکی موسوم به صندوق خانگی قلندری–کلاهکج خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد عسکریان گفت: این پرونده دارای ۱ هزار و ۸۰۰ شاکی میباشد که پس از رسیدگی قضایی دقیق، متهمان به رد مال به مبلغ یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در حق مالباختگان، تحمل هشت سال حبس و تبعید محکوم شدهاند و اجرای حکم تا استیفای کامل حقوق شکات با جدیت و نظارت مستمر دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی با تشریح روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: پرونده مذکور در قالب ۷۰ جلد تنظیم و با انجام بررسیهای جامع، استماع اظهارات شکات و متهمان، بهرهگیری از کارشناسیهای تخصصی و بررسی اسناد و مدارک، مورد رسیدگی قرار گرفت تا رأی صادره مستند به ادله متقن و منطبق با موازین قانونی باشد.
رئیس دادگستری شهرستان رامهرمز خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی، جبران خسارت مالباختگان و صیانت از حقوق عامه از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی است که در این پرونده نیز بهطور ویژه مدنظر قرار گرفت.
عسکریان در پایان با اشاره به سیاستهای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان خوزستان تأکید کرد: رسیدگی قاطع، دقیق و زمانبندیشده به پروندههای دارای شکات متعدد، بهویژه پروندههای معوق و مسن، در دستور کار محاکم شهرستان قرار دارد و این روند تا اجرای کامل احکام و احقاق حقوق مالباختگان ادامه خواهد داشت.