استاندار فارس در شورای آموزش و پرورش استان:

با شیوه‌های قدیمی نمی‌توان با آسیب‌های اجتماعی مقابله کرد/لزوم بررسی علمی رخدادهای اخیر در میان جوانان و دانش‌آموزان

استاندار فارس موضوع تعلیم و تربیت را اولویت نخست مدیریت ارشد استان دانست و با اشاره به پیشتازی استان در نهضت عدالت آموزشی، بر لزوم تداوم این مسیر با مشارکت همه دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به وقایع دی‌ماه و تأثیرپذیری دانش‌آموزان از این شرایط گفت: مجموعه آموزش و پرورش استان باید در عرصه آگاهی‌بخشی با برنامه‌ای مدون، هدفمند و منسجم حضوری فعال داشته باشد تا محیط آموزشی از پیامدهای این گونه وقایع مصون بماند.

وی تصریح کرد: وقایعی که در کشور روی داد به ویژه در حوزه جوانان و دانش‌آموزان نیازمند مطالعه دقیق و جامعه‌شناختی است.

امیری همچنین به آسیب‌های روانی ناشی از محتواهای منتشر شده در فضای مجازی و ضرورت ترمیم عواطف دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: محتواهایی که در این شرایط در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، روان خانواده‌ها و دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین آموزش و پرورش باید برنامه‌ای هدفمند برای ترمیم عواطف آنها داشته باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان فارس با تأکید بر این‌که دانشی مفید است که منجر به دانایی شود، خاطرنشان کرد: اگر آموزش در مدارس منجر به دانایی نشود، خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموز رشد نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید شرایطی ایجاد کرد که دانش‌آموز از خطرات آسیب‌های اجتماعی آگاه شود و از خود صیانت کند، تصریح کرد: این آسیب‌ها مانند سیلی خانمان برانداز است که اگر از آن جلوگیری نشود، تمام خانه‌ها را در بر می‌گیرد بنابراین باید به موضوع آموزش و پرورش نه به عنوان یک تکلیف اداری، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی و ملی توجه کرد.

وی با بیان اینکه با شیوه‌های قدیمی نمی‌توان با آسیب‌های اجتماعی مقابله کرد؛ گفت: در مواجهه با موضوعات مهمی مانند آسیب‌های اجتماعی به جای مداخلات پَسینی، باید رویکردی پیش‌دستانه در پیش گرفت.

امیری بر ضرورت تحول در شیوه‌های تربیتی نیز تأکید و خاطرنشان کرد: در این حوزه باید به سراغ برنامه‌های نوآورانه و ابتکاری رفت و در صورت نیاز از مطالعات تطبیقی و تجربیاتِ موفقِ کشورهای مختلف نیز بهره برد.

استاندار فارس موضوع مشاوره‌‌های پرورشی و روانشناختی در مدارس را مهم دانست و گفت: مشاوره‌های آموزشی در مدارس بیشتر مورد توجه قرار می گیرد در حالی که انواع مشاوره غیرآموزشی نیز برای دانش‌آموزان بسیار لازم و ضروری است.

استاندار فارس، اداره کل آموزش و پروش استان را مکلف کرد برنامه‌ای برای رفع کمبود مشاوران با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصصِ سایر دستگاه‌ها تدوین و در جلسه بعد ارائه کند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان همچنین نهضت عدالت آموزشی را موضوعی مهم و دارای اولویت دانست و با بیان این‌که با روش‌های متعارف بودجه‌ای این نهضت به سامان نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: در استان فارس در سال جاری به اندازه ۱۲ استان بزرگ مدرسه ساخته شده است بنابراین همه مدیران دستگاه‌های ذیربط باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این روند و پیشتازی فارس دچار افت نشود.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به املاک آموزش و پرورش که در اختیار سایر دستگاه‌هاست به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری دستور داد با هماهنگی و پیگیری فرمانداران، ظرف مدت سه ماه این املاک تعیین تکلیف شوند.

