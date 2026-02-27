رییس شورای شهر سنندج خبر داد:
افزایش ۴۲ درصدی کرایه حمل و نقل عمومی شهری در سنندج
رییس شورای اسلامی سنندج از افزایش ۴۲ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سطح شهر سنندج خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزاد زارعی بیان کرد: افزایش نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی شهر سنندج پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیربط، به طور رسمی در سطح شهر قابل اجرا است.
وی افزود: موضوع افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی شهر سنندج در جلسه ۳۶۲ صحن علنی شورای اسلامی شهر سنندج در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ مطرح و با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.
رییس شورای اسلامی شهر سنندج اضافه کرد: بر اساس این مصوبه و با توجه به پیشنهاد شهرداری سنندج،افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی مورد موافقت شورا قرار گرفت و برای تأیید نهایی به هیئت انطباق فرمانداری ارسال شد.
وی ادامه داد: پس از طی فرآیندهای قانونی در نهایت با افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی شهر سنندج در سال ۱۴۰۵ شامل اتوبوس،تاکسی،تاکسی تلفنی،پیک موتوری و وانت تلفنی موافقت شد و در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد.
زارعی یادآور شد: جزئیات نرخهای مصوب از سوی شهرداری سنندج علاوه بر اعلام عمومی،بصورت برچسبهای رسمی نرخ کرایه در ناوگان حملونقل نصب میشود و تمامی رانندگان و فعالان این بخش موظفاند مطابق این نرخها خدمات ارائه دهند.
وی اظهار کرد: این اقدام در راستای ساماندهی نرخ کرایهها و جلوگیری از افزایشهای بیرویه انجام شده است تا ضمن حمایت از رانندگان و فعالان این حوزه،حقوق شهروندان نیز حفظ شود.