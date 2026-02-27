افزایش ۴۲ درصدی کرایه حمل و نقل عمومی شهری در سنندج

به گزارش ایلنا، فرزاد زارعی بیان کرد: افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌ربط، به‌ طور رسمی در سطح شهر قابل اجرا است.

وی افزود: موضوع افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج در جلسه ۳۶۲ صحن علنی شورای اسلامی شهر سنندج در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ مطرح و با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

رییس شورای اسلامی شهر سنندج اضافه کرد: بر اساس این مصوبه و با توجه به پیشنهاد شهرداری سنندج،افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد موافقت شورا قرار گرفت و برای تأیید نهایی به هیئت انطباق فرمانداری ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از طی فرآیندهای قانونی در نهایت با افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج در سال ۱۴۰۵ شامل اتوبوس،تاکسی،تاکسی تلفنی،پیک موتوری و وانت تلفنی موافقت شد و در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد.

زارعی یادآور شد: جزئیات نرخ‌های مصوب از سوی شهرداری سنندج علاوه بر اعلام عمومی،بصورت برچسب‌های رسمی نرخ کرایه در ناوگان حمل‌ونقل نصب می‌شود و تمامی رانندگان و فعالان این بخش موظف‌اند مطابق این نرخ‌ها خدمات ارائه دهند.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای ساماندهی نرخ کرایه‌ها و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه انجام شده است تا ضمن حمایت از رانندگان و فعالان این حوزه،حقوق شهروندان نیز حفظ شود.

