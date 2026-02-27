English العربیه
رییس شورای شهر سنندج خبر داد:

افزایش ۴۲ درصدی کرایه حمل و نقل عمومی شهری در سنندج

رییس شورای اسلامی سنندج از افزایش ۴۲ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سطح شهر سنندج خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزاد زارعی بیان کرد: افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌ربط، به‌ طور رسمی در سطح شهر  قابل اجرا است.

وی افزود: موضوع افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج در جلسه ۳۶۲ صحن علنی شورای اسلامی شهر سنندج در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ مطرح و با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

رییس شورای اسلامی شهر سنندج اضافه کرد: بر اساس این مصوبه و با توجه به پیشنهاد شهرداری سنندج،افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد موافقت شورا قرار گرفت و برای تأیید نهایی به هیئت انطباق فرمانداری ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از طی فرآیندهای قانونی در نهایت با افزایش ۴۲.۲ درصدی نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر سنندج در سال ۱۴۰۵ شامل اتوبوس،تاکسی،تاکسی تلفنی،پیک موتوری و وانت تلفنی موافقت شد و در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد.

زارعی یادآور شد: جزئیات نرخ‌های مصوب از سوی شهرداری سنندج علاوه بر اعلام عمومی،بصورت برچسب‌های رسمی نرخ کرایه در ناوگان حمل‌ونقل نصب می‌شود و تمامی رانندگان و فعالان این بخش موظف‌اند مطابق این نرخ‌ها خدمات ارائه دهند.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای ساماندهی نرخ کرایه‌ها و جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه انجام شده است تا ضمن حمایت از رانندگان و فعالان این حوزه،حقوق شهروندان نیز حفظ شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
