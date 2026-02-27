عاملان درگیری منجر به قتل در آمل دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه مجید باقری جامخانه روز جمعه گفت: به دنبال وقوع یک فقره درگیری در شهرستان آمل که منجر به قتل یک شهروند شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی در خصوص جزئیات این حادثه گفت: مصدوم بلافاصله برای مداوا به بیمارستان منتقل شد، با این حال، به دلیل شدت جراحات وارده و خونریزی شدید، متأسفانه این فرد در بیمارستان جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، افزود: پس از اعلام این حادثه، تیم‌های متخصص پلیس با بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری آغاز کردند.

سرهنگ باقری گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی هر سه عامل این درگیری را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند و متهمان با دستور دادستان برای سیر مراحل قانونی و روشن شدن ابعاد گوناگون پرونده به مرجع‌های قضایی معرفی شدند.

