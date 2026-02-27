دستگیری عاملان درگیری منجر به قتل در قائمشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ " سید جلیل نبوی " در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره درگیری در شهرستان قائمشهر که منجر به قتل یک شهروند شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی در خصوص جزئیات این حادثه گفت: به دلیل شدت جراحات وارده و خونریزی شدید، متأسفانه مصدوم در محل درگیری جان خود را از دست داده بود و قاتلان هم بلافاصله پس از ارتکاب جرم متواری شده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر، تصریح کرد: پس از اعلام این حادثه، تیم‌های متخصص پلیس با بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، و هماهنگی های قضایی با دادستان محترم شهرستان تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری آغاز کردند.

سرهنگ نبوی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با اقدامات فنی و تخصصی هر چهار عامل این درگیری را شناسایی و طی عملیاتهای غافلگیرانه دستگیر و متهمان پس از تحقیقات جامع و اقرار به جرم قتل با دستور مرجع محترم قضایی به زندان معرفی شدند.

