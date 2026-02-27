ورود محموله برنج به استان کردستان

ناظر گمرکات کردستان از ورود چندین محموله برنج خوراکی به بازارچه‌های موقت مرزی استان خبر داد و گفت: این اقلام پس از انجام نمونه‌برداری و طی تشریفات قانونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد بازار مصرف می‌شود تا به تثبیت قیمت‌ها و تامین نیاز خانوارها کمک کند.

به گزارش ایلنا، فرامرز امیدی  اظهار کرد: چندین محموله برنج خوراکی از طریق بازارچه‌های موقت مرزی وارد استان شده و در انبارهای گمرک تخلیه شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های از پیش انجام‌شده با دستگاه‌های مجوزدهنده از جمله اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، از محموله‌های اظهارشده نمونه‌برداری به عمل آمده و روند اخذ مجوزهای بهداشتی و قانونی در حال انجام است.

ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: پس از صدور مجوزهای لازم و انجام تشریفات گمرکی، این محموله‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص و به شبکه توزیع و بازارهای مصرف استان و کشور ارسال خواهد شد.

امیدی با تاکید بر نقش استان‌های مرزی در تامین نیازهای اساسی کشور، بیان کرد: واردات کالاهای اساسی از مسیرهای رسمی و نظارت‌شده، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به اقلام ضروری، زمینه ایجاد آرامش و ثبات در بازار مصرف را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: گمرکات استان با آمادگی کامل و تسریع در فرآیندهای قانونی، تلاش دارد روند تامین و توزیع اقلام اساسی بدون وقفه انجام شود تا دغدغه‌ای در تامین کالاهای مورد نیاز خانوارها ایجاد نشود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
