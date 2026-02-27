ورود محموله برنج به استان کردستان

به گزارش ایلنا، فرامرز امیدی اظهار کرد: چندین محموله برنج خوراکی از طریق بازارچه‌های موقت مرزی وارد استان شده و در انبارهای گمرک تخلیه شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های از پیش انجام‌شده با دستگاه‌های مجوزدهنده از جمله اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، از محموله‌های اظهارشده نمونه‌برداری به عمل آمده و روند اخذ مجوزهای بهداشتی و قانونی در حال انجام است.

ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: پس از صدور مجوزهای لازم و انجام تشریفات گمرکی، این محموله‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص و به شبکه توزیع و بازارهای مصرف استان و کشور ارسال خواهد شد.

امیدی با تاکید بر نقش استان‌های مرزی در تامین نیازهای اساسی کشور، بیان کرد: واردات کالاهای اساسی از مسیرهای رسمی و نظارت‌شده، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به اقلام ضروری، زمینه ایجاد آرامش و ثبات در بازار مصرف را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: گمرکات استان با آمادگی کامل و تسریع در فرآیندهای قانونی، تلاش دارد روند تامین و توزیع اقلام اساسی بدون وقفه انجام شود تا دغدغه‌ای در تامین کالاهای مورد نیاز خانوارها ایجاد نشود.

