کاهش حجم ذخایر سدها؛ علت اصلی تغییر در کیفیت آب برخی مناطق مشهد

به گزارش ایلنا، حسین اسماعیلیان شامگاه پنجشنبه در جلسه با جمعی از معتمدین محلات حاشیه شهر مشهد با موضوع بررسی چالش ها و مشکلات این مناطق افزود: مدتی است در برخی مناطق شهر همچون منطقه سیدی که از طریق سد دوستی آبرسانی می شود، مطلوبیت آب نسبت به گذشته بتدریج تغییر کرده است که تلاش می کنیم با راهکارهای مختلف اثرات این موضوع را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: وضعیت تامین آب مشهد بیش از هر زمان دیگری نگران کننده و بحرانی است و حجم منابع سطحی و سدها به پایین ترین میزان خود رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: اقدامات بسیار مهمی نظیر اجرای پروژه نبی اکرم(ص) و اتصال چاه های داخل شهر و نیز پهنه بندی و تشکیل زیر پهنه ها در سطح مشهد انجام شده که نقش مهمی در مانورهای مدیریت فشار، توزیع کیفیت و کاهش هدر رفت آب و حتی کاهش اتفاقات آب دارد.

اسماعیلیان با اشاره به وضعیت فشار شبکه توزیع گفت: با توجه به وضعیت بحرانی در تامین آب مشهد مدیریت فشار در شبکه توزیع در حال انجام است و سیاست این شرکت تامین فشار تا سقف سوم منازل است که حدود ۷۰ درصد مشترکین را شامل می شود.

او اضافه کرد: بر این اساس ساکنین طبقات بالا که حدود ۳۰ درصد مشترکین را شامل می شود منطبق بر ضوابط باید از تجهیزات تامین فشار (پمپ آب) استفاده کنند.

