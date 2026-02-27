به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی در دیدار مدیرکل امور زندان‌های استان و مدیر ستاد دیه فارس که با حضور مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر استان و با محوریت مشارکت اصناف شیراز در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فارس برگزار شد با اشاره به برگزاری جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فارس در ۱۲ اسفندماه ، عنوان کرد: با تعامل با اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز برای دعوت از اعضای این اتحادیه‌ها برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه دعوت به عمل می‌آوریم.

جوانمردی به سرکشی به خانواده زندانیان از سوی مسئولان اتاق اصناف مرکز استان با مشارکت اتحادیه‌های صنفی اشاره کرد و گفت: به‌صورت مستمر سر زدن به خانواده زندانیان و کمک به آنها را به انجام می‌رسانیم و تاکید می‌کنیم که اتاق اصناف مرکز استان فارس با هدف عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از تمامی ظرفیت‌های خود برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان استفاده می‌کند.

همراهی اتاق اصناف مرکز استان در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

مدیرکل امور زندان‌های استان و مدیر ستاد دیه فارس در این دیدار از همراهی‌های اتاق اصناف مرکز استان بابت مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تقدیر به عمل آورد و گفت: ۱۹۱۲ زندانی محکوم مالی در استان داریم و با هدف کمک به آزادسازی آنها در روز ۱۲ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به برگزاری جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد فارس در سالن دادگستری واقع در خیابان خبرنگار شیراز اقدام کرده‌ایم.

اسحاق ابراهیمی، ادامه داد: از رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز برای شرکت در این جشن خداپسندانه که با هدف‌گذاری ۷۰۰ زندانی جرائم غیرعمد تا شب عید برگزار می‌شود، دعوت به عمل می‌آوریم.

اصناف در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد پیشگام هستند

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر استان فارس هم مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد را اقدامی خداپسندانه دانست و گفت: مشارکت در این کار در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

‌ مهدی دوکوهکی، اصناف را در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و حمایت از خانواده زندانیان پیشگام دانست و عنوان کرد: سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر استان فارس و اتاق اصناف مرکز استان در این راستا اقدامات متعددی به انجام رسانده که نمونه آن توزیع بسته‌های معیشتی و کمک به خانواده زندانیان در بحران کرونا بوده است.

‌گفتنی است، این نشست صمیمانه با حضور حسین آوند، محمدصادق مروجی، امین رحیمی و پیمان عماد، اعضای هیئت رئیسه، علی رهایی، سخنگو و مدیر موسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان اتاق اصناف مرکز استان فارس و سید محمدمهدی امانت، دبیر اجرایی این اتاق در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد.



