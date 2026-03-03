خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

فرونشست و افت آب‌های زیرزمینی؛ چالش‌های جدی مدیریت آب در گلستان /با وجود بارش‌ ها، ذخیره آب سدهای استان به کمتر از ۷ درصد رسید

کد خبر : 1756703
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به قرار گرفتن استان گلستان در شرایط خشکسالی و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی، طرح گسترده‌ای برای انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز در این استان آغاز شده است. این اقدام با هدف مدیریت برداشت آب، جلوگیری از تخلیه بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی و حفاظت از منابع آبی استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، براساس اعلام دستگاه‌های متولی، طی روزهای اخیر چندین حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی و مسدود شده و هم‌زمان عملیات نصب کنتورهای هوشمند حجمی بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در حال اجراست. این کنتورها امکان پایش لحظه‌ای میزان برداشت، کنترل سهمیه مصرف و قطع خودکار در صورت تجاوز از حد مجاز را فراهم می‌کنند. 

مسئولان حوزه آب استان تأکید کردند که خشکسالی‌های پیاپی، کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی، ضرورت اجرای این طرح را دو چندان کرده است. به گفته آنان، برداشت‌های غیرمجاز و مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی از عوامل اصلی فشار بر منابع آبی استان بوده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه دارد.

در همین راستا، کارشناسان محیط‌زیست هشدار داده‌اند که ادامه روند برداشت‌های غیرمجاز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری مانند فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و نابودی اراضی کشاورزی را به همراه داشته باشد. آنان معتقدند که اجرای طرح‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران آب در استان است. 

همچنین برنامه‌ریزی برای ترویج الگوهای نوین آبیاری، تغییر الگوی کشت و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان اعلام کرده‌اند که همکاری کشاورزان و بهره‌برداران با این طرح‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت مدیریت منابع آب و عبور از شرایط خشکسالی خواهد داشت. 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز، گستردگی اراضی کشاورزی و وابستگی شدید بخش کشاورزی استان به منابع آب زیرزمینی است. بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود منابع سطحی کافی، ناچار به استفاده از چاه‌ها هستند و همین موضوع باعث شده برخی بهره‌برداران به سمت حفر چاه‌های غیرمجاز یا برداشت بیش از حد مجاز بروند. این مسئله علاوه بر فشار بر سفره‌های آب، روند نظارت و کنترل را نیز دشوار می‌کند و نیازمند همکاری جدی‌تر بهره‌برداران و افزایش حمایت‌های دولتی است. 

چالش دیگر، فرسودگی شبکه‌های آبیاری و هدررفت بالای آب در بخش کشاورزی است. بخش قابل‌توجهی از آب برداشت‌شده به دلیل روش‌های سنتی آبیاری، نبود تجهیزات نوین و ضعف زیرساخت‌ها تلف می‌شود. همچنین کمبود اعتبارات برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، محدودیت در تأمین تجهیزات هوشمند و نیاز به آموزش گسترده بهره‌برداران، روند مدیریت مصرف را با کندی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح الگوی کشت، نوسازی شبکه‌های آبیاری و افزایش بهره‌وری، مقابله با بحران آب در گلستان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. 

حسین حاجی‌حسین معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود شده است. همچنین در راستای ساماندهی برداشت‌ها و کنترل بهره‌برداری، ۵۵۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است. 

وی افزود: این اقدامات بخشی از برنامه جامع مدیریت منابع آب در شرایطی است که استان گلستان با خشکسالی‌های پیاپی و کاهش محسوس سطح آبخوان‌ها روبه‌روست. تا زمانی که الگوی کشت اصلاح نشود و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی افزایش نیابد، مقابله با بحران آب در گلستان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. 

حاجی‌حسینی با اشاره به وضعیت اقلیمی استان‌های شمالی کشور گفت: افزایش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی، ضرورت اجرای برنامه‌های نظارتی و حفاظتی را دوچندان کرده است. این معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بهره‌برداران، طرح‌های پایش، کنترل و اصلاح الگوی مصرف را با جدیت دنبال می‌کند تا پایداری منابع آب در سال‌های آینده تضمین شود. 

وی افزود: در حال حاضر حدود چهار هزار حلقه چاه کشاورزی در استان قابلیت نصب کنتور هوشمند دارند و لازم است صاحبان چاه‌ها همکاری لازم را برای تکمیل این طرح داشته باشند. 

معاون حفاظت و بهره‌برداری  گفت: با وجود بارش‌های اخیر، ذخیره آب سدهای گلستان به کمتر از ۷ درصد ظرفیت اسمی رسیده است. بخش زیادی از بارش‌ها به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، افزایش دما و تبخیر بالا، پیش از تبدیل شدن به روان‌آب از دست می‌رود و همین موضوع باعث شده ورودی سدها نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد. 

حاجی‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رسوبات سدها پرداخت و گفت: در سد گلستان، میلیون‌ها مترمکعب رسوب انباشته شده و این موضوع ظرفیت مفید سد را به‌شدت کاهش داده است. لایروبی کامل این حجم از رسوبات امکان‌پذیر نیست و باید با مدیریت دقیق منابع آب و کنترل برداشت‌ها، از فشار بیشتر بر سدها و آبخوان‌ها جلوگیری شود. 

وی افزود: فرسودگی شبکه‌های آبیاری و کمبود اعتبارات برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری- گستردگی اراضی کشاورزی و دشواری نظارت بر برداشت‌ها در مناطق دور از دسترس- افزایش خطر فرونشست زمین در برخی دشت‌های استان به دلیل افت شدید سطح آبخوان‌ها و… از چالش‌های پیش‌رو در مدیریت منابع آب است. 

وی با اشاره به ضرورت همکاری مردم و بهره‌برداران گفت: مدیریت منابع آب تنها با اقدامات نظارتی ممکن نیست؛ مشارکت کشاورزان، استفاده از فناوری‌های نوین، و تغییر نگاه به مصرف آب، سه رکن اصلی عبور از بحران فعلی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل