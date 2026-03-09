مشاهده یبماری خطرناک «زنگ زرد» در مزارع گندم گلستان

فاطمه ملک‌شاه‌کوهی در گفت وگو با ایلنای گلستان گسترش بیماری از غرب استان تا گرگان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۵ هکتار از مزارع گندم استان به این بیماری آلوده شده و موارد ابتلا از غرب گلستان تا محدوده شهر گرگان مشاهده شده است.

وی افزود: شرایط آب‌وهوایی فعلی برای ظهور و توسعه این بیماری کاملاً مساعد است و احتمال افزایش آلودگی در روزهای آینده وجود دارد. با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگی تا اواسط هفته آینده، کشاورزان باید در زمان‌های مساعد جوی از مزارع خود بازدید کنند تا در صورت مشاهده علائم اولیه، اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیر حفظ نباتات استان تأکید کرد: اگر با بیماری زنگ زرد به‌موقع مبارزه نشود، خسارت چشمگیری به مزارع گندم وارد خواهد شد. کشاورزان علاوه بر پایش دقیق مزارع، مبارزه با علف‌های هرز را نیز جدی بگیرند، زیرا وجود علف‌های هرز می‌تواند شرایط را برای گسترش بیماری فراهم‌تر کند.

ملک‌شاه‌کوهی درباره نشانه‌های این بیماری توضیح داد: علامت اصلی زنگ زرد، نوارهای زرد یا نارنجی روی برگ‌هاست. اگر دست روی این لکه‌ها کشیده شود، پودر نارنجی‌رنگی شبیه زنگ‌زدگی روی دست باقی می‌ماند و اثر آن از روی برگ پاک می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت دوره رشد فعلی گندم افزود: هرگونه تأخیر در شناسایی و کنترل بیماری می‌تواند سرعت انتشار زنگ زرد را چند برابر کند.

وی افزود: با توجه به رطوبت بالا، نوسانات دمایی و بارندگی‌های پیشِرو، شرایط برای توسعه اسپورهای قارچ بسیار مناسب است و لازم است کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در حالت آماده‌باش باشند. همکاری کشاورزان با کارشناسان و گزارش سریع موارد مشکوک، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش این بیماری و حفظ عملکرد مزارع گندم استان دارد.

