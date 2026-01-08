معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد؛
هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در خوزستان وجود ندارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار و برنامهریزی دقیق در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از نبود هرگونه کمبود در اقلام ضروری خبر داد و گفت: تأمین کالا، حمایت از مصرفکننده و کنترل بازار با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: نظارت بر بازار از طریق بازرسیهای مدون و مستمر و با برنامهریزی دقیق در دستور کار قرار دارد و هیچ خللی در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت افزود: نگاه اصلی دولت حمایت از مصرفکننده است و یارانهها به عموم مردم پرداخت میشود تا بخشی از افزایش قیمتها جبران شود.
کاظمنسب الباجی با بیان اینکه در صورت نیاز، تأمین کالا از کشور عراق بدون مشکل انجام خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و اقلام مورد نیاز فروشگاههای زنجیرهای و بنکداران بهطور کامل تأمین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین از راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری، در هشت نقطه از شهر و در قالب ۴۰ غرفه، بازارچههایی برای عرضه مستقیم میوه، ترهبار و کالاهای اساسی ایجاد شده است که تأمین کالاهای این بازارچهها بر عهده تعاون روستایی است.
وی در ادامه از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به راهاندازی تعاونیهای مصرف ویژه کارکنان ادارات اقدام کنند و افزود: این اقدام نقش مؤثری در تسهیل دسترسی کارکنان به کالاهای اساسی خواهد داشت.
کاظمنسب الباجی در پایان با اشاره به تأمین مناسب اقلامی همچون روغن و برنج تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه کمبود کالای اساسی در استان وجود ندارد و شرایط بازار تحت کنترل است.